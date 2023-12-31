أول تعليق من هاني شنودة على استخدام أحد ألحانه في إعلان لليفربول

كشف الموسيقى هاني شنودة، عن أن استخدام الموسيقى الخاصة به في فيلم “شمس الزناتي” في أحد إعلانات ليفربول جاء بشكل مفاجئ بالنسبة له، وهذا أمر لم يكن يعلم به، ولكن حينما علم قرر أن يتم التواصل مع فريق ليفربول والمسؤولين لمعرفة إن كان هناك تصريحات من أجل الحصول على الموسيقى أم لا.

هاني شنودة يتحدث عن استخدام ألحانه

وأضاف “شنودة”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج “التاسعة” المذاع عبر قناة “الأولى”، أنه سيتواصل مع المسؤولين لمعرفة إن كان حصلوا على تصريحات أم لا.

وعن إمكانية التلحين لعبد الحليم حافظ كان يعلم الأعمال التي ستحقق نجاح، وكان قريب من التعامل معه والتلحين له، “الحمد لله ربنا خالقني عشان أسعد الناس، وانا مبسوط بالموضوع ده”.