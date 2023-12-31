أحد القائمين على المشروع: مدينة تقع تحت الأرض في محطة الدلتا الجديدة

قال المهندس أحمد، أحد القائمين على مشروع محطة الدلتا الجديدة، إن هناك تصوير لكافة اللحامات الخاصة بالمواسير في المحطة، للتأكد من عدم حدوث أي تسريب، وبعد ذلك يتم دهان المواسير، ومن ثم اجراء عملية أخرى، للحفاظ على المواسير من عدوانية التربة المتمثلة في الملوحة وخلافه.

حديث عن محطة الدلتا الجديدة

وتابع "احمد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي بجولة ميدانية بمحطة الدلتا الجديدة، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية " ten"، مساء الأحد، أن هناك مدينة تقع تحت الأرض في محطة الدلتا الجديدة، وهذه المحطة حدثت بأيادي مصرية، معقبًا: " كنا بنعدل على خواجات المساهمين في هذه المشروع ، لكن الناس مش عارفة قيمة العمالة المصرية"

وشدد على ضرورة تنبيه وتوجيه من يهاجم المشاريع القومية، لأن الطاقة السلبية قد تؤذي هذا الوطن ، معقبًا: "لازم نوعي المواطنين من خلال امدادهم بمعلومات كافية حول المشاريع، من خلال توفير المعلومات حول المشاريع القومية المختلفة".