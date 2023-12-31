عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لطفي لبيب: العالم شبيه بـ "بشتكة" الدومينو.. وهذه أمنيتي في 2024

الفنان لطفي لبيب
الفنان لطفي لبيب

قال الفنان لطفي لبيب، إن الفترة الحالية أشبه بلعبة الدومينو عند تبديل الأدوار "البشتكة"، المناخ يتغير والجغرافيا تتغير، وقطاع غزة وما يحدث فيه، فضلا عن ما يحدث في روسيا وأوكرانيا، ولا أحد يعلم حتى الآن كل ما يحدث متى ينتهي. 

لطفي لبيب يتحدث عن أمنيته في العام الجديد 

وأضاف "لبيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن ما يحدث الآن ستكون نهايته بدء دور جديد مثل لعبة الدومينو، "أتمنى دومينو 2024 أن موضوع غزة يخلص ويتم وقف إطلاق النار، ورقم 2 اللي في السودان يخلص، ورقم 3 الحروب تخلص كلها". 

وتابع لطفي لبيب، أن الأمنية الرابعة أن تعود سوريا وليبيا ولبنان دولة مثلما كانت، لأن كل ذلك مازال في "البشتكة" فضلا عن أزمة مضيق باب المندب، "كل ده مسمع وعامل مشاكل أتمنى أن الدنيا تهدأ شوية عشان نعرف ناخد نفسنا ونبقى كويسين". 

لطفي لبيب المناخ تقنية الفار غزة برنامج التاسعة يوسف الحسيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه

ساعات ويبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور | اِعرف مرتبك هيبقى كام

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

الخطيب يصدر قرارا عاجلا تجاه نجم الفريق.. ماذا حدث؟

إجراء وحيد على إتمام الصفقة .. مهاجم الأهلي الجديد يوقع 4 سنوات

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

الديهي: محطة الدلتا الجديدة أبلغ رد على المشككين في المشاريع القومية

نشأت الديهي: محطة الدلتا الجديدة غير مسبوقة في العالم أجمع

إلهام شاهين: تألمنا كثيرا في 2023 بسبب ما يحدث في غزة

محاضر بكلية الحقوق يكشف عن قانون سفر القاصر دون ولي الأمر

خبير: أوكرانيا تريد إثبات للغرب أنها قادرة على إيلام روسيا من الداخل

2024 سنة كبيسة.. البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

منظرة خايبة .. إلهام شاهين توجه رسالة صادمة لهؤلاء الفنانين

بعد اعتذار الأهلي والزمالك.. أول تحرك من رابطة الأندية تجاه القطبين

ترشيحاتنا

اول تعليق لـ الرئيس الاماراتي في 2024 .. ماذا قال الشيخ محمد بن زايد عن العام الجديد

5 آلاف طائرة درون في سماء أبوظبي..شاهد كيف استقبلت الإمارات عام 2024

دعاء العام الجديد ورأس السنة.. ردد أفضل 210 أدعية مستجابة تحقق الأمنيات

دبي تستقبل 2024 باحتفالات وألعاب نارية مذهلة | فيديو وصور

البنك المركزي يعطل العمل بالجهاز المصرفي غدا

رش الملح وتحطيم الأطباق.. أغرب طقوس العالم للاحتفال بليلة رأس السنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريد سميكة بطل مصري قطع اليابانيون رأسه وعلقوها على الأسوار.. فيديو وصور

بعدما أصبح مجانا| لماذا تغير موقف الأهلي بشأن صفقة البرازيلي سوزا؟

بسعر خرافى.. أسماء ابراهيم تثير الجدل بفستانها من حلقة إيناس الدغيدي

بخصر منحوت.. مي عمر تخطف الأنظار رفقة زوجها

فيديو

رش الملح وتحطيم الأطباق.. أغرب طقوس العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

ألفت إمام: مش بكون قاصدة أغيب عن الجمهور وسعيدة بنجاح مسلسل كامل العدد |خاص

بعد الخلاف| لحظات صلح أنغام وأصالة فى حفل ليلة نجمة العرب ..فيديو

هل ظهرت سلالة جديدة من إنفلونزا الخنازير في مصر؟ | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ