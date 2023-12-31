لطفي لبيب: العالم شبيه بـ "بشتكة" الدومينو.. وهذه أمنيتي في 2024

قال الفنان لطفي لبيب، إن الفترة الحالية أشبه بلعبة الدومينو عند تبديل الأدوار "البشتكة"، المناخ يتغير والجغرافيا تتغير، وقطاع غزة وما يحدث فيه، فضلا عن ما يحدث في روسيا وأوكرانيا، ولا أحد يعلم حتى الآن كل ما يحدث متى ينتهي.

لطفي لبيب يتحدث عن أمنيته في العام الجديد

وأضاف "لبيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن ما يحدث الآن ستكون نهايته بدء دور جديد مثل لعبة الدومينو، "أتمنى دومينو 2024 أن موضوع غزة يخلص ويتم وقف إطلاق النار، ورقم 2 اللي في السودان يخلص، ورقم 3 الحروب تخلص كلها".

وتابع لطفي لبيب، أن الأمنية الرابعة أن تعود سوريا وليبيا ولبنان دولة مثلما كانت، لأن كل ذلك مازال في "البشتكة" فضلا عن أزمة مضيق باب المندب، "كل ده مسمع وعامل مشاكل أتمنى أن الدنيا تهدأ شوية عشان نعرف ناخد نفسنا ونبقى كويسين".