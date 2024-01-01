أحمد حسن يكشف الموقف النهائي لصفقة عمر كمال عبد الواحد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة لصفقة الأهلي مع لاعب مودرن فيوتشر عمر كمال عبد الواحد.

وقال خلال برنامجه التلفزيوني: “عمر كمال عبد الواحد أهلاوي خلال ساعات.. والمفاوضات تجري بين الخطيب ووليد دعبس وعدلي القيعي وهيثم عرابي”.

وكان هناك اجتماع بين عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي ووليد دعبس رئيس مجلس إدارة مودرن فيوتشر لحسم التفاصيل والرتوش الأخيرة لإتمام الصفقة.

وأعلن النادي الأهلي عن رغبته في إتمام كافة تفاصيل اتفاق انتقال اللاعب إلى الفريق قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر.

وفي السياق ذاته، أشار الإعلامي أحمد شوبير، إلي أن النادي الأهلي قريب من الإعلان عن أولي الصفقات الشتوية خلال ساعات ومن المرجح أنها ستكون صفقة عمر كمال عبد الواحد.