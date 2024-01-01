يطلب فدية .. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 19 بقرة في الضفة الغربية

طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي كفالة من مواطن فلسطيني في منطقة الأغوار بالضفة الغربية للإفراج عن 19 بقرة احتجزتهم قبل أيام.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال فرضت غرامة مالية على أحد المواطنين الفلسطينيين؛ مقابل الإفراج عن أبقاره المحتجزة منذ أيام.

وأوضح الناشط الحقوقي الفلسطيني عارف دراغمة، أن الاحتلال فرض غرامة مالية على المواطن الفلسطيني قدري دراغمة قدرت 49 ألف شيكل؛ مقابل الإفراج عن 19 رأس بقر استولى عليها الاحتلال قبل أيام خلال رعيها في منطقة الأغوار بالضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتحريض من المستوطنين، استولت قبل أيام على قطيع أبقار للمواطن دراغمة، خلال رعيها في المناطق الرعوية في الأغوار.