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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يطلب فدية .. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 19 بقرة في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي كفالة من مواطن فلسطيني في منطقة الأغوار بالضفة الغربية للإفراج عن 19 بقرة احتجزتهم قبل أيام.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال فرضت غرامة مالية على أحد المواطنين الفلسطينيين؛ مقابل الإفراج عن أبقاره المحتجزة منذ أيام.

وأوضح الناشط الحقوقي الفلسطيني عارف دراغمة، أن الاحتلال فرض غرامة مالية على المواطن الفلسطيني قدري دراغمة قدرت 49 ألف شيكل؛ مقابل الإفراج عن 19 رأس بقر استولى عليها الاحتلال قبل أيام خلال رعيها في منطقة الأغوار بالضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتحريض من المستوطنين، استولت قبل أيام على قطيع أبقار للمواطن دراغمة، خلال رعيها في المناطق الرعوية في الأغوار.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 19 بقرة في الضفة الغربية الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية منطقة الأغوار

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