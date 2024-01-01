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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هجوم موجات تسونامي وانهيار منازل وتعطل الخدمات في اليابان

رعب في اليابان .. هجوم لموجات تسونامي وانهيار منازل وتعطل الخدمات

ملك ريان مذيعة صدي
ملك ريان مذيعة صدي البلد

قدمت ملك ريان مذيعة موقع صدي البلد تغطية خاصة حول الزلزال الذي بلغة قوتة ٧.٤ ريختر في اليابان وتسبب في هجوم لموجات تسونامي و انهيار منازل وتعطل الخدمات .. تعرف علي التفاصيل

 كانت قناة العربية عرضت تقرير فيديو بعنوان : "مشاهد مرعبة.. زلزال عنيف بقوة 7.4 درجات يضرب اليابان.. والسلطات تحذر من “تسونامي مدمر”.

وظهر في التقرير أن هناك زلزال مدمر ضرب اليابان، خلال الساعات الماضية بقوة 7.4 درجة، على مقياس ريختر، وتحديدا مدينة إيشيكاوا ومقاطعات مجاورة.

وعرضت القناة لقطات جديدة من لحظة حدوث الزلزال، وحذرت السلطات في اليابان من تسونامي وقد يصل لارتفاع 5 أمتار.
قالت الأرصاد اليابانية، اليوم الاثنين، إن زلزال إيشيكاوا يعد أكبر الزلازل المسجلة قوة في شبه جزيرة نوتو منذ عام 1885.

وأبلغت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن حدوث زلازل قبالة ساحل إيشيكاوا والمقاطعات القريبة في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، وبلغت قوة إحداها الأولية 7.6 درجة.

وأصدرت الوكالة تحذيرًا من حدوث تسونامي كبير لإيشيكاوا وتحذيرات من حدوث تسونامي منخفض المستوى لبقية الساحل الغربي لجزيرة هونشو.

بدورها، وجهت السلطات اليابانية، اليوم الاثنين، تحذيرا من وقوع زلازل جديدة بقوة 7 درجات في الأيام المقبلة.

وأشارت السلطات إلى أنه تم رصد موجات تسونامي بطول 1.2 متر في سواحل إيشيكاوا مركز الزلزال.

كما أثارت السلطات مخاوف من اندلاع حرائق وانزلاقات أرضية في أماكن تأثرت بالزلزال.

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية في اليابان، أنه تم رصد 21 زلزالًا بقوة تزيد على 4 درجات حتى الآن.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال مكتب الأرصاد الياباني إن 21 زلزالًا بلغت قوتها أربع درجات أو أكثر ضربت وسط اليابان فيما يزيد قليلًا عن 90 دقيقة اليوم الاثنين.

وأضافت الوكالة أن اليابان أصدرت تحذيرا آخر من وقوع زلزال في محافظات إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما وناجانو.

كما أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن وصول موجات تسونامي إلى سواحل جانجوون شرقي البلاد.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، أن أمواج تسونامي الناجمة عن الزلازل القوية التي ضربت اليابان اليوم الاثنين، تؤثر على جزء من الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية إن جزءًا من الساحل في مقاطعة جانج وون الشرقية سيشهد ارتفاعًا في مستوى سطح البحر بسبب الزلزال والتسونامي القادم من اليابان، مشيرة إلى أن ارتفاع الأمواج العاتية قد يكون أعلى من المتوقع عند وصوله إلى الساحل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة الإذاعة اليابانية، أن زلزالاً شديدًا بقوة 7.4 درجة ضرب وسط اليابان، اليوم.

وصدرت تحذيرات من موجات تسونامي في وسط البلاد وعند الساحل الغربي، كما تم توجيه السكان بإخلاء منازلهم.

ودعا رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، سكان بعض المناطق إلى إخلائها بعد زلزال بقوة 7.4 درجة، وسط تحذيرات من زلازل جديدة.ي يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار على طول ساحل بحر اليابان بأكمله.

واعلنت هيئة الإطفاء في مدينة واجيما اليابانية، اليوم الاثنين، عن تلقيها أكثر من 30 بلاغًا بانهيار مباني جراء الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 7.4 درجة.

وحسب صحيفة "جابان تايمز"، انهارت العديد من المباني اليوم الاثنين، في وسط مدينة واجيما بمحافظة إيشيكاوا اليابانية، عندما ضربت الزلازل القوية المنطقة في وقت سابق من اليوم.

ويبدو أن المباني قد انهارت من الأساس. ووردت أنباء عن وجود بعض الأشخاص العالقين تحت الأنقاض وينتظرون الإنقاذ، واندلع حريق في مكان قريب وأدى إلى حرق العديد من المباني.

وأبلغت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، صباح اليوم الاثنين، عن حدوث زلازل قبالة ساحل إيشيكاوا والمقاطعات القريبة في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، وبلغت قوة إحداها الأولية 7.6 درجة.

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