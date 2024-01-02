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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الكسوف الكلي للشمس في أبريل 2024.. أكبر 5 مدن على مسار الظاهرة

صدى البلد

تقترب الأرض من حدث فلكي مذهل في أبريل من العام 2024، حيث ستشهد أكثر من 31 مليون شخص في أمريكا الشمالية كسوفًا كليًا للشمس، وحوالي ثلث السكان في 10 مدن فقط سيكونون داخل المسار الكلي للكسوف.

يعتبر الكسوف الكلي للشمس في أبريل 2024 أحد أكثر الكسوفات الحضرية في العقود الأخيرة.

ووفقا لموقع “سبيس” صرح مايكل زايلر، خبير الخرائط الفلكية في GreatAmericanEclipse.com، قائلاً: "سيشهد الكسوف الشمسي الكلي في أبريل المقبل العديد من الملايين من الأشخاص.

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و يعيش بالفعل حوالي 31 مليون شخص داخل المسار في الولايات المتحدة، وعندما نضيف إليهم ملايين الأشخاص الأكثر في المكسيك وكندا، بالإضافة إلى الزوار الذين يأتون لمشاهدة الكسوف بشكل كلي، فإن ما بين 40 إلى 50 مليون شخص سيشهدون الكسوف الشمسي الكلي".

ومن بين المدن الكبرى التي ستكون على مسار الكسوف الكلي، سيتمتع ملايين السكان العايشين في المدن الكبرى في أمريكا الشمالية بفرصة مشاهدة الكسوف من داخل المدن.

 ومن المتوقع أن تكون حوالي 10 ملايين شخص في 10 مدن فقط، وتتجاوز سكانها الـ 500,000 نسمة، سيشهدون الكسوف الشمسي بشكل كلي.

وفيما يلي قائمة بأهم مدن على مسار الكسوف الكلي والأنشطة المخطط لها في كل منها:

1- مونتريال، كيبيك، كندا: يقدر عدد سكانها بحوالي 1.79 مليون نسمة.
2- سان أنطونيو، تكساس، الولايات المتحدة: يقدر عدد سكانها بحوالي 1.5 مليون نسمة.
3- منطقة دالاس-فورت ورث، تكساس، الولايات المتحدة: يقدر عدد سكانها بحوالي 1.25 مليون نسمة.
4- أوستن، تكساس، الولايات المتحدة: يقدر عدد سكانها بحوالي 966,000 نسمة.
5- إنديانابوليس.

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