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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف السعر الجديد لأرخص سيارة رياضية في مصر .. صور

شيري تيجو 3 موديل
شيري تيجو 3 موديل 2024

ارتفعت اسعار السيارة الرياضية شيري تيجو 3 موديل 2024، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، مع بداية يناير من العام الجديد، حيث بلغت قيمة الزيادة 45 الف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة بالسوق المصري، وعلى الرغم من هذه الزيادة تبقى تلك النسخة، هي ارخص سيارة رياضية تقدمها العلامة التجارية الصينية في مصر.

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تعرف على مواصفات السيارة الرياضية شيري تيجو 3، واسعار موديلات 2024 بعد الزيادات الرسمية الجديدة.

شيري تيجو 3 موديل 2024

مواصفات شيري تيجو 3 موديل 2024

 

  • جنوط رياضية 17 بوصة.
  • فتحة سقف كهربائية.
  • قفل مركزي للابواب.
  • زجاج كهربائي أمامي وخلفي.
  • زجاج خلفي مظلل.
  • حساسات ركن وكاميرا.
  • مكيف هواء.
  • شاشة ملونة تعمل باللمس.
  • عجلة قيادة تدعم عدد من اوامر التحكم.
  • فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD للتوزيع الالكتروني.
  • وسائد هوائية للحماية.
شيري تيجو 3 موديل 2024
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك.
  • تقنية الدفع الأمامي للعجلات.
  • مثبت سرعة.
  • محرك 1600 سي سي.
  • 4 سلندر.
  • عزم دوران 160 نيوتن متر.
  • قوة 125 حصان.
  • سرعة قصوى 180 كم/ساعة.
  • 6.1 لتر متوسط استهلاك الوقود لكل 100 كيلومتر.
شيري تيجو 3 موديل 2024

قياسات وابعاد السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024

 

  • مساحة التخزين الخلفية 550 لتر.
  • قاعدة العجلات طول كلي 2510 مم.
  • طول السيارة 4419 مم و1765 مم للعرض.
  • ارتفاع السيارة 1651 مم ونسبة الخلوص الارضي 190 مم.
  • طول قاعدة العجلات الكلي 2510 مم.
شيري تيجو 3 موديل 2024

السعر الرسمي للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بعد زيادات يناير 

 

شهدت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 زيادة سعرية قدرها 45 ألف جنيه، وبذلك وصل سعر السيارة رسميًا إلى 810 ألف جنيه بدلاً من 765 ألف جنيه.

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