إعلامى يهاجم القلعة البيضاء: ماذا فعل الزمالك بفلوس بيع إمام عاشور

أكد الإعلامي أحمد الخضري، أنه بالفعل سيصل وفد من نادي الشباب السعودي خلال ساعات للتعاقد مع أحمد سيد زيزو من نادي الزمالك، وهو مؤشر خطير على قرب رحيل اللاعب، لأن الوفد لن يصل بدون تنسيق مع النادي، موضحًا بأن ذلك يؤكد قرب رحيل اللاعب خلال الميركاتو الشتوي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لست مؤيدًا لرحيل زيزو، لكن هناك بالفعل وفد من الشباب سيصل للقاهرة بعد حصوله على الضوء الأخضر لحسم الصفقة".

وأضاف: "هل سيصبح مبدأ نادي الزمالك هو بيع اللاعبين، خصوصا أن مجلس الإدارة وعد بحل الأزمات قبل مجيئه، وأرفض رحيل أحمد سيد زيزو، والإبقاء عليه لحين العودة للمنافسة بشكل قوي، خلال المرحلة المقبلة وحاجة النادي المادية لا تبرر بيع اللاعب، لان مجلس الادارة مسئول عن توفير الحلول، ولا يوجد أي عروض من الزوراء العراقي لضم سامسون اكينولا، سألت حسام البدري بشكل شخصي ونفى كل تلك الأمور".

وزاد: "نعلم أن التركة ثقيلة بالفعل، لكن المجلس عليه ايجاد الحلول بعيدا عن بيع اصول النادي على الاقل في الموسم الحالي، خصوصا في ظل وجود منافسة قوية في البطولات المحلية والقارية، وسبق وقام الزمالك ببيع امام عاشور، فأين ذهبت اموال الصفقة؟، مبدأ بيع زيزو مرفوض تماما".

وأشار إلى أن ضم 3 مدافعين من بيراميدز لصفوف منتخب مصر أمر غريب للغاية مع استبعاد ياسر إبراهيم، ورغم تراجع مستوى الفريق بشكل عام، مؤكدا أنه مؤيد لوجود أسامة جلال لأنه عنصر جيد وصغير السن، كما أن هناك لاعبين آخرين جيدين مثل مصطفى العش مدافع زد من العناصر الرائعة. والمنتخب أيضا كان في حاجة لوجود طارق حامد في صفوف الفراعنة، لكن القائمة مُقنعة إلى حد كبير عدا استبعاد ياسر ابراهيم.

وأكمل: "منتخب مصر يحتاج لوجود حمدي فتحي في وسط الملعب مع محمد النني، من اجل منح الحرية كاملة لخط الهجوم".

وزاد: "اختيار أحمد فتوح ومحمد صبحي ضمن قائمة منتخب مصر لم يكن منطقيًا، خصوصًا في ظل عدم مشاركتهما مع الزمالك منذ فترة طويلة".