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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالمستندات| محمد عباس يكشف عقوبات لائحة الأندية بعد اشتباكات الإسماعيلي والمصري

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد عباس عقوبات رابطة الأندية المتوقعة على جماهير الإسماعيلي والمصري، بعد الاشتباكات التي حدثت بينهما عقب نهاية مباراة أمس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري نايل 2023/2024.

 

وقال محمد عباس، عبر برنامجه الريمونتادا، المذاع عبر فضائية "المحور": "لائحة رابطة الأندية ستطبق عقوبات قوية بعد اشتباكات جماهير المصري والإسماعيلي بالدوري".

 

وتابع: "ما حدث خلال مباراة الإسماعيلي والدوري مرفوض، ولا يصح إحداث اي تلفيات في ستاد برج العرب، ولا أي مشآت رياضية آخرى".

 

واستعرض محمد عباس لائحة العقوبات بالصور والتي تشير إلى احتمالية توقيع عقوية 100 ألف جنيه على جماهير الإسماعيلي، ومطالبة النادي بإصلاح التلفيات".

 

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