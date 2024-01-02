شيري تيجو 7 موديل 2024 تباع بهذه الأسعار بعد الزيادة

مع بداية عام 2024 تحركه أسعار السيارات الجديدة للارتفاع ، وذلك بسبب الاحداث التي يشهدها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي كان منها عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ، وبالتالي ذلك ما أدي الي زيادة جميع أسعار سيارات الصانع الصيني داخل سوق السيارات المصري .

أسعار شيري تيجو 7 موديل 2024 بعد زيادات العام الجديد

شيري تيجو 7 موديل 2024 من ضمن السيارات التي ارتفع سعرها ، وتنتمي تيجو 7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

- وسائل السلامة بسيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 :

أسعار شيري تيجو 7 موديل 2024 بعد زيادات العام الجديد

زودت سيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام ESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- محرك شيري تيجو 7 موديل 2024 :

أسعار شيري تيجو 7 موديل 2024 بعد زيادات العام الجديد

تخرج سيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 7.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها قوة تصل الي 145 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 57 لتر، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- أسعار شيري تيجو 7 موديل 2024 بعد زيادات العام الجديد :

أسعار شيري تيجو 7 موديل 2024 بعد زيادات العام الجديد

الفئة الأولي من سيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 تباع حالياً بسعر 940 ألف جنيه ، بدلا من 875 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون جنيه، بدلا من 935 ألف جنيه .