تويوتا هايلاندر الهايبرد تظهر بهذه المواصفات

أعلنت شركة تويوتا عن أسعار سيارتها الجديدة تويوتا هايلاندر الهايبرد موديل 2024 داخل سوق السيارات السعودي ، وتنتمي سيارة هايلاندر الهايبرد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات الأمان بـ تويوتا هايلاندر الهايبرد موديل 2024

- محرك تويوتا هايلاندر الهايبرد موديل 2024 :

مواصفات الأمان بـ تويوتا هايلاندر الهايبرد موديل 2024

تحصل سيارة تويوتا هايلاندر الهايبرد موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 2500 سي سي ، وتخرج قوة 240 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 65 لتر ، وتقطع مسافة 20 كم/ساعة بـ لتر واحد من الوقود .

- مواصفات الأمان بـ تويوتا هايلاندر الهايبرد موديل 2024 :

مواصفات الأمان بـ تويوتا هايلاندر الهايبرد موديل 2024

زودت سيارة تويوتا هايلاندر الهايبرد موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ، نظام تويوتا للأمان، ونظام حماية ما قبل التصادم ، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ومثبت سرعة راداري، وبها نظام المساعدة في تتبع المسار ، ونظام تنبيه مغادرة المسار ، ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية ، وفرامل مانعه للإنغلاق، ونظام التحكم بالتوازن ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات ، ونظام منع تشغيل المحرك ضد السرقة مع إنذار، وبها فرامل كهربائية ، وكاميرا خلفية.

- سعر تويوتا هايلاندر الهايبرد موديل 2024 :

مواصفات الأمان بـ تويوتا هايلاندر الهايبرد موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة تويوتا هايلاندر الهايبرد موديل 2024 تباع بسعر 146.625 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية من سيارة تويوتا هايلاندر الهايبرد موديل 2024 يصل سعرها الي 161.115 ألف ريال سعودي.

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا هايلاندر الهايبرد موديل 2024 تباع بسعر 200.790 ألف ريال سعودي .