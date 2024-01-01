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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا كورولا 2010 أوتوماتيك بـ 550 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

مواصفات تويوتا كورولا
مواصفات تويوتا كورولا موديل 2010

ينتشر داخل سوق السيارات المستعمل باقة متنوعة من الإصدارات التي يبحث عنها المواطنين ، وذلك بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 مع بداية العام الجاري ، وتتميز تلك الطرازات بسهولة إعادة بيعها وتوافر قطع غيارها بسهولة .

مواصفات تويوتا كورولا موديل 2010 

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ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع تويوتا كورولا موديل 2010 ، وتنتمي كورولا الي فئة السيارات السيدان .

- مواصفات تويوتا كورولا موديل 2010 :

مواصفات تويوتا كورولا موديل 2010 

تحتوي سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 علي العديد من المميزات منها، 4 جنوط للكاوتش ، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة كهربائية، واشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الامامية للسيارة لتحديد اتجاه تحرك السيارة ، وشبكة امامية يتوسطها شعار شركة تويوتا ، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة ، ومصابيح ضباب امامية، واضاءة امامية، وتم تثبيت شعار تويوتا علي الحقيبة الخلفية للسيارة.

- محرك تويوتا كورولا موديل 2010 :

مواصفات تويوتا كورولا موديل 2010 

تحصل سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأحمر ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة سنة.

- سعر تويوتا كورولا موديل 2010 :

مواصفات تويوتا كورولا موديل 2010 

تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الميكانيكية للسيارة ، وحسب قوة محركها .

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