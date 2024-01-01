تويوتا كورولا 2010 أوتوماتيك بـ 550 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

ينتشر داخل سوق السيارات المستعمل باقة متنوعة من الإصدارات التي يبحث عنها المواطنين ، وذلك بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 مع بداية العام الجاري ، وتتميز تلك الطرازات بسهولة إعادة بيعها وتوافر قطع غيارها بسهولة .
ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع تويوتا كورولا موديل 2010 ، وتنتمي كورولا الي فئة السيارات السيدان .
- مواصفات تويوتا كورولا موديل 2010 :
تحتوي سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 علي العديد من المميزات منها، 4 جنوط للكاوتش ، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة كهربائية، واشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الامامية للسيارة لتحديد اتجاه تحرك السيارة ، وشبكة امامية يتوسطها شعار شركة تويوتا ، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة ، ومصابيح ضباب امامية، واضاءة امامية، وتم تثبيت شعار تويوتا علي الحقيبة الخلفية للسيارة.
- محرك تويوتا كورولا موديل 2010 :
تحصل سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأحمر ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة سنة.
- سعر تويوتا كورولا موديل 2010 :
تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الميكانيكية للسيارة ، وحسب قوة محركها .