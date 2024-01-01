زادت 30 ألف جنيه.. سعر هيونداي أكسنت RB مع العام الجديد

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة مع بداية العام الجديد 2024 ، وذلك يعود الي الأزمات الطاحنة التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا خلال عام 2023 الماضي بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ومنها الرقائق الإلكترونية.
- محرك هيونداي أكسنت RB موديل 2024 :
تحصل سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك ، ويصل سعه خزان وقودها الي 43 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وقوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوي الي 185 كم/ساعة .
- أبعاد هيونداي أكسنت RB موديل 2024 :
تأتي سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4370 مم، وعرض 1705 مم، وارتفاع 1455 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2570 مم .
- مواصفات الأمان بـ هيونداي أكسنت RB موديل 2024 :
زودت سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، وحساسات للركن، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.
- أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2024 الجديدة :
الفئة الأولي من سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 تباع بسعر 700 ألف جنيه، بدلا من 670 ألف جنيه ، والفئة الثانية يصل سعرها الي 710 ألف جنيه بدلا من 680 ألف جنيه، والفئة الثالثة يصل سعرها الجديد الي 725 ألف جنيه ، بدلا من 695 الف جنيه، والفئة الرابعة تباع بسعر 740 ألف جنيه، بدلا من 710 ألف جنيه ، والفئة الخامسة تباع بسعر 750 ألف جنيه، بدلا من 720 ألف جنيه.