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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زادت 30 ألف جنيه.. سعر هيونداي أكسنت RB مع العام الجديد

مواصفات الأمان بـ
مواصفات الأمان بـ هيونداي أكسنت RB موديل 2024

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة مع بداية العام الجديد 2024 ، وذلك يعود الي الأزمات الطاحنة التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا خلال عام 2023 الماضي بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ومنها الرقائق الإلكترونية.

مواصفات الأمان بـ هيونداي أكسنت RB موديل 2024 

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- محرك هيونداي أكسنت RB موديل 2024 :

مواصفات الأمان بـ هيونداي أكسنت RB موديل 2024 

تحصل سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك ، ويصل سعه خزان وقودها الي 43 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وقوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوي الي 185 كم/ساعة .

- أبعاد هيونداي أكسنت RB موديل 2024 :

مواصفات الأمان بـ هيونداي أكسنت RB موديل 2024 

تأتي سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4370 مم، وعرض 1705 مم، وارتفاع 1455 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2570 مم .

- مواصفات الأمان بـ هيونداي أكسنت RB موديل 2024 :

مواصفات الأمان بـ هيونداي أكسنت RB موديل 2024 

زودت سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، وحساسات للركن، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

- أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2024 الجديدة :

مواصفات الأمان بـ هيونداي أكسنت RB موديل 2024 

الفئة الأولي من سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 تباع بسعر 700 ألف جنيه، بدلا من 670 ألف جنيه ، والفئة الثانية يصل سعرها الي 710 ألف جنيه بدلا من 680 ألف جنيه، والفئة الثالثة يصل سعرها الجديد الي 725 ألف جنيه ، بدلا من 695 الف جنيه، والفئة الرابعة تباع بسعر 740 ألف جنيه، بدلا من 710 ألف جنيه ، والفئة الخامسة تباع بسعر 750 ألف جنيه، بدلا من 720 ألف جنيه.

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