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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة

أسعار بيجو e-بوكسر
أسعار بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة

كشفت شركة بيجو عن طرازها الجديد بيجو e-بوكسر الكهربائية ، حيث تنتمي لفئة السيارات الكهربائية الخدمية ، وتظهر e-بوكسر الكهربائية بتصميم جديد وتحديثات مختلفة .

 أسعار بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة 

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- أبعاد بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة  :

 أسعار بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة 

تأتي سيارة بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة  بطول 6363 مم، وعرض 2050 مم، وارتفاع 2764 مم .

- مواصفات بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة  :

زودت سيارة بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة  الخدمية بالعديد من المميزات الحديثة منها، أماكن تخزين مختلفة، وعجلة قيادة محدثة، ولوحة قيادة متطورة، وكسوة علي المقاعد، وشاشة مقاس 10 بوصة لنظام الملتيميديا .

 أسعار بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة 

تحتوي سيارة بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة علي أنظمة مساعدة، ونظام تحذير من تعب السائق، ونظام التعرف على الإشارات المرورية، ونظام المحافظة على المسار، ونظام متوائم للتحكم في السرعة.

- محرك بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة :

 أسعار بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة 

تحصل سيارة بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة علي قوتها من محركات بنزين وديزل ، وتخرج سيارة بيجو e-بوكسر قوة تصل الي  200 كيلووات، أي ما يعادل 270 حصان للنسخة الكهربائية، وتعتمد على بطارية سعة 110 كيلووات/ساعة، ويمكن للسيارة ان تقوم بقطع مسافة سير تصل الي 420 كم بالشحنة الواحدة ، قبل الحاجة لأعاده شحنها من جديد .

- أسعار بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة :

ستتوافر سيارة بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة للبيع بسعر 32 ألف يورو ، أي ما يعادل مليون و96 ألف جنيه مصري تقريبًا.

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