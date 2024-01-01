سعر بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة

كشفت شركة بيجو عن طرازها الجديد بيجو e-بوكسر الكهربائية ، حيث تنتمي لفئة السيارات الكهربائية الخدمية ، وتظهر e-بوكسر الكهربائية بتصميم جديد وتحديثات مختلفة .

أسعار بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة

- أبعاد بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة :

أسعار بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة

تأتي سيارة بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة بطول 6363 مم، وعرض 2050 مم، وارتفاع 2764 مم .

- مواصفات بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة :

زودت سيارة بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة الخدمية بالعديد من المميزات الحديثة منها، أماكن تخزين مختلفة، وعجلة قيادة محدثة، ولوحة قيادة متطورة، وكسوة علي المقاعد، وشاشة مقاس 10 بوصة لنظام الملتيميديا .

أسعار بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة

تحتوي سيارة بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة علي أنظمة مساعدة، ونظام تحذير من تعب السائق، ونظام التعرف على الإشارات المرورية، ونظام المحافظة على المسار، ونظام متوائم للتحكم في السرعة.

- محرك بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة :

أسعار بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة

تحصل سيارة بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة علي قوتها من محركات بنزين وديزل ، وتخرج سيارة بيجو e-بوكسر قوة تصل الي 200 كيلووات، أي ما يعادل 270 حصان للنسخة الكهربائية، وتعتمد على بطارية سعة 110 كيلووات/ساعة، ويمكن للسيارة ان تقوم بقطع مسافة سير تصل الي 420 كم بالشحنة الواحدة ، قبل الحاجة لأعاده شحنها من جديد .

- أسعار بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة :

ستتوافر سيارة بيجو e-بوكسر الكهربائية الجديدة للبيع بسعر 32 ألف يورو ، أي ما يعادل مليون و96 ألف جنيه مصري تقريبًا.