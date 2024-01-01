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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مع بداية العام الجديد| سيارات جديدة سعرها 500 ألف جنيه

مع بداية العام الجديد|
مع بداية العام الجديد| سيارات جديدة سعرها 500 ألف جنيه

سوق السيارات المصري يتوافر به العديد من طرازات السيارات الجديدة التي يبحث عنها المواطنين مع بداية عام 2024 الجديد ومن ضمن هذه السيارات شانجان ألسفن، وسوزوكي سليريو، وبي واي دي L3، وسوزوكي اسبريسو، وبروتون ساجا ، وجاءه تلك الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات العالمي للكثير من الأزمات .

بي واي دي F3 موديل 2024 سعرها 500 ألف جنيه

أسعار شانجان UNI-T موديل 2024 الجديدة

1- بروتون ساجا موديل 2022 :

سعه خزان وقود سيارة بروتون ساجا موديل 2022 يصل الي 40 لتر، وتخرج قوة 95 حصان، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 120 نيوتن/متر .

سعر بروتون ساجا موديل 2022 بالسوق المصري

- سعر بروتون ساجا موديل 2022 بالسوق المصري :

الفئة الأولي من سيارة بروتون ساجا موديل 2022 تباع بسعر 430 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بروتون ساجا موديل 2022 يصل سعرها الي 465 ألف جنيه .

2- سوزوكى سيلاريو موديل 2022 :

عزم دوران سيارة سوزوكى سيلاريو موديل 2022 يصل الي 89 نيوتن/متر، وتستخدم ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 1000 سي سي ، وبها قوة 65 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 140 كم/ساعة .

 سوزوكى سيلاريو موديل 2022

- أسعار سوزوكى سيلاريو موديل 2022 بمصر :

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سيلاريو موديل 2022 تباع بسعر 399 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة سوزوكى سيلاريو موديل 2022 تباع بسعر 409 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة سوزوكى سيلاريو موديل 2022 تباع بسعر 419 ألف جنيه.

الفئة الرابعة من سيارة سوزوكى سيلاريو موديل 2022 تباع بسعر 489 ألف جنيه .

3- شانجان ألسفن موديل 2022 :

قوة سيارة شانجان ألسفن موديل 2022 تصل الي 107 حصان، ومتصل بها محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، ومقرن بها ناقل حركة أوتوماتيك، .

سعر شانجان ألسفن موديل 2022 بالسوق المحلي

- سعر شانجان ألسفن موديل 2022 بالسوق المحلي :

الفئة الأولي من سيارة شانجان ألسفن موديل 2022 يصل سعرها الي 320 ألف جنيه، والفئة الثانية تباع بسعر 355 ألف جنيه، والفئة الثالثة تباع بسعر 375 ألف جنيه .

4- سوزوكى اسبريسو موديل 2022 :

تنقل قوة سيارة سوزوكى اسبريسو موديل 2022 من المحرك الي العجلات عبر علبة تروس مانيوال، وتمتلك محرك سعه 1000 سي سي ، وتنتج عزم وران يصل الي 90 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 27 لتر ، وتنتج قوة 67 حصان .

سوزوكى اسبريسو موديل 2022

- أسعار سوزوكى اسبريسو موديل 2022 بالسوق المصري :

تتوافر سيارة سوزوكى اسبريسو موديل 2022 داخل السوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 364 ألف جنيه بدون زيادات .

5- بى واى دى‬ L3 موديل 2022 :

تستمد سيارة بى واى دى‬ L3 موديل 2022 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 108 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة، وعزم دورانها يصل الي 145 نيوتن/متر .

سعر بى واى دى‬ L3 موديل 2022 بالسوق المحلي

- سعر بى واى دى‬ L3 موديل 2022 بالسوق المحلي :

تأتي سيارة بى واى دى‬ L3 موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 430 ألف جنيه .
 

بروتون ساجا موديل 2022 سوزوكي سيلاريو موديل 2022 سعر شانجان ألسفن موديل 2022 بالسوق المحلي أسعار سوزوكى اسبريسو موديل 2022 بالسوق المصري بي واي دي L3 موديل 2022

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