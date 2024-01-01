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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمناسبة العام الجديد.. سيارات هاتشباك للبيع بـ500 ألف جنيه

بمناسبة العام الجديد..سيارات
بمناسبة العام الجديد..سيارات هاتشباك للبيع بـ 500 ألف جنيه

سوق المستعمل المصري ينتشر به عدد كبير من السيارات المستعملة المعروضة للبيع ، وتتميز السيارات المستعملة بسهولة إعادة بيعها ، وتوافر قطع غيارها بسهولة ، وتعتبر هي الخيار الأمثل الان خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .

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ومن ضمن السيارات المستعملة المعروضة للبيع سيارة بيجو 308، ونيسان جوك، وسيات ابيزا، ودايهاتسو سيريون، وهيونداي i10 .

1- بيجو 308 موديل 2015 :

مواصفات بيجو 308 موديل 2015

تحصل سيارة بيجو 308 موديل 2015 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون النبيتي ، ومتصل بها علبة تروس أتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة بيجو 308 موديل 2015 داخل سوق السيارات المصري بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة.

2- نيسان جوك الهاتشباك موديل 2012 :

تنقل قوة سيارة  نيسان جوك الهاتشباك موديل 2012 الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت  نيسان جوك الهاتشباك من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، ويوجد بالسيارة رخصة سارية، وبها دهانات خارجية.

سعر نيسان جوك الهاتشباك موديل 2012 

سعر سيارة  نيسان جوك الهاتشباك موديل 2012 داخل سوق المستعمل يصل الي 480 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

3- سيات ابيزا موديل 2014 :

تمكنت سيارة سيات ابيزا موديل 2014 من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مواصفات سيات ابيزا موديل 2014

تتوافر سيارة سيات ابيزا موديل 2014 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 460 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

4- دايهاتسو سيريون موديل 2008 :

تباع سيارة دايهاتسو سيريون موديل 2008 بمحرك سعه 1500 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

مميزات دايهاتسو سيريون موديل 2008

تتواجد سيارة دايهاتسو سيريون موديل 2008 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 430 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة قوة محركها .

5- هيونداي i10 موديل 2010 :

يوجد بسيارة  هيونداي i10 موديل 2010 دهانات خارجية، وتمتلك مرك سعه 1300 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة مانيويال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

أسعار هيونداي i10 موديل 2010

ويبلغ سعر سيارة  هيونداي i10 موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري 340 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة.

بيجو 308 موديل 2015 نيسان جوك الهاتشباك موديل 2012 سيات ابيزا موديل 2014 دايهاتسو سيريون موديل 2008 هيونداي i10 موديل 2010

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