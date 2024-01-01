بمناسبة العام الجديد.. سيارات هاتشباك للبيع بـ500 ألف جنيه

سوق المستعمل المصري ينتشر به عدد كبير من السيارات المستعملة المعروضة للبيع ، وتتميز السيارات المستعملة بسهولة إعادة بيعها ، وتوافر قطع غيارها بسهولة ، وتعتبر هي الخيار الأمثل الان خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .
ومن ضمن السيارات المستعملة المعروضة للبيع سيارة بيجو 308، ونيسان جوك، وسيات ابيزا، ودايهاتسو سيريون، وهيونداي i10 .
1- بيجو 308 موديل 2015 :
تحصل سيارة بيجو 308 موديل 2015 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون النبيتي ، ومتصل بها علبة تروس أتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
تباع سيارة بيجو 308 موديل 2015 داخل سوق السيارات المصري بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة.
2- نيسان جوك الهاتشباك موديل 2012 :
تنقل قوة سيارة نيسان جوك الهاتشباك موديل 2012 الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت نيسان جوك الهاتشباك من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، ويوجد بالسيارة رخصة سارية، وبها دهانات خارجية.
سعر سيارة نيسان جوك الهاتشباك موديل 2012 داخل سوق المستعمل يصل الي 480 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .
3- سيات ابيزا موديل 2014 :
تمكنت سيارة سيات ابيزا موديل 2014 من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
تتوافر سيارة سيات ابيزا موديل 2014 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 460 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .
4- دايهاتسو سيريون موديل 2008 :
تباع سيارة دايهاتسو سيريون موديل 2008 بمحرك سعه 1500 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .
تتواجد سيارة دايهاتسو سيريون موديل 2008 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 430 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة قوة محركها .
5- هيونداي i10 موديل 2010 :
يوجد بسيارة هيونداي i10 موديل 2010 دهانات خارجية، وتمتلك مرك سعه 1300 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة مانيويال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنه .
ويبلغ سعر سيارة هيونداي i10 موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري 340 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة.