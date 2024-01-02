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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشرى للموظفين.. 10 أيام إجازة في يناير 2024

أجازة
أجازة

تعد الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية من بين الأمور الهامة التي يحرص المواطنون علي معرفتها من أجل قضائها مع الأسرة أو التنزه أو الخروج مع الأصدقاء والاقارب.


الإجازات الرسمية بالعام الجديد 


ومع انتهاء عام 2023 و بداية من أول شهر فى العام الجديد يرغب الكثير من المواطنين إلي معرفة الإجازات خلال شهر يناير الجاري .

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الإجازات الرسمية فى شهر يناير 2024

وتتضمن الإجازات الرسمية فى شهر يناير  والتي تشمل يومي الجمعة والسبت كإجازات أسبوعية مايلي :-

- يوافق يوم الجمعة 5 -1- 2024: "عطلة أسبوعية".

- كما يوافق يوم السبت 6 -1- 2024: "عطلة أسبوعية".

- يوافق يوم الأحد 7 -1- 2024: "عطلة بمناسبة عيد الميلاد المجيد".

- ويوافق يوم الجمعة 12 -1- 2024: "عطلة أسبوعية".

- كما يوافق السبت 13 -1- 2024: «عطلة أسبوعية».

- كما يوافق الجمعة 19 -1- 2024: «عطلة أسبوعية».

- فيما يوافق يوم السبت 20 -1- 2024: «عطلة أسبوعية».

- يوافق يوم الخميس 25 -1- 2024: «عيد الشرطة المصرية، وثورة 25 يناير».

- يوافق يوم الجمعة 26 -1- 2024 : «عطلة أسبوعية».

- يوافق يوم السبت 27 -1- 2024 : «عطلة أسبوعية».

موعد الإجازات الرسمية الجديدة 2024

وتشمل الإجازات الرسمية والمناسبات والأعياد للعاملين في القطاع العام والخاص حوالي 16 يوما خلال العام الجاري 2024 .

- يأتي  يوم الخميس 25 يناير 2024 إجازة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

- كما يحصل المواطنون علي الأربعاء 10 أبريل 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك

- فيما يتم الحصول علي يوم الخميس 11 أبريل 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك

- ويوافق يوم الجمعة 12 أبريل 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك

- كما يوافق يوم الثلاثاء 25 أبريل 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء

- كما يوافق يوم الأربعاء 1 مايو 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال

- ويحصل الموظفين علي الاثنين 6 مايو 2024 إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم

- الاثنين 17 يونيو 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

- كما يوافق يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

- كما تشمل الاجازات الرسمية يوم الأحد 30 يونيو 2024 إجازة رسمية لذكرى ثورة 30 يونيو

- ويوافق يوم الاثنين 8 يوليو 2024 إجازة رسمية للاحتفال برأس السنة الهجرية

- كما يوافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 إجازة رسمية للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952

- ويحصل الموظفين علي يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 إجازة رسمية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف

- يحصل المواطنين علي يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 إجازة رسمية للاحتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر

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ويحصل الموظفون علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

وتبلغ عدد الاجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين يومان إجازة أسبوعية وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.

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