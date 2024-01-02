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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

صدى البلد

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، إقناع اللاعب صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بالرحيل إلى مودرن فيوتشر، في الشتاء الجاري.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه علي فيسبوك، "الأهلي يسعي لإقناع صلاح محسن بالرحيل إلي فيوتشر رفقة كباكا، ومحمد عبد الله؛ لإعلان صفقة عمر كمال عبد الواحد". 

وكان النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، توج ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوما، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودوري أبطال إفريقيا.

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