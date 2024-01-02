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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: لابد من رحيل موديست.. ولو سجل أهدافا ستكون “صدفة”

صدى البلد

قال مختار مختار، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن على مسئولي القلعة الحمراء رحيل المهاجم الفرنسي أنتوني موديست خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وأن يقوم النادي بدعم صفوف الفريق بمهاجم جديد.

وقال “مختار”، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق، “لازم قرار يصدر من النادي الأهلي برحيل أنتوني موديست، والتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية، لأن موديست وجوده ليس فارق مع النادي الأهلي”.

وأضاف "هدف موديست أمام مودرن فيوتشر عادي، وأى لاعب يستطيع تسجيله، ولابد على الأهلي أن يعلم أن موديست مستواه لن يكون أعلي من ذلك، ولو سجل أهداف هتكون “صدفة”.

وأتم “لازم النادي الأهلي يفكر فى ضم مهاجم صغير فى السن وبخلاف الموهبة فى تسجيل الأهداف لابد أن يكون لاعب لديه قلب ويلعب بحماس مثلما شاهدنا لسنوات حسام حسن وعماد متعب”.

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