بعد أنباء رحيله عن الأهلي.. صدمة لـ أحمد عبدالقادر بسبب هذه التصريحات

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن حقيقة ما يتم تداوله حول تعاقد نادي الوكرة القطري مع أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة في ضوء خروج اللاعب من حسابات مارسيل كولر، المدير الفني لصفوف النادي الأهلي في الوقت الحالي، وهذا واضح من عدم مشاركته مع الفريق.

وأضاف "حتحوت"، خلال تقديمه برنامج "الماتش" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن أحد التقارير كانت تشير إلى أن أحمد عبد القادر في طريقه إلى الوكرة القطري وهو الفريق الذي اشترى حمدي فتحي من صفوف النادي الأهلي.

تفاصيل حول رحيل أحمد عبد القادر عن الأهلي

وتابع هاني حتحوت، أنه تم التواصل من قبل البرنامج مع مسؤولين داخل صفوف النادي الأهلي، وأكدوا أنه لم يحدث أي تواصل من قبل المسؤولين داخل الوكرة القطري للحصول على خدمات اللاعب، وتم التواصل مع مسؤولين في الوكرة وأيضا أكدوا أنه لا يوجد أي اهتمام بـ أحمد عبد القادر في الوقت الحالي.

واستكمل أن تلك هي الردود الحالية من قبل المسؤولين ولكن كلا الطرفان نفيا إمكانية رحيل اللاعب إلى صفوف نادي الوكرة القطري، ولكن كل شيء وارد في النهاية، لأن الأمور قبل أن تكون رسمية يكون هناك نقاشات قبل أن يتم تقديم عرض رسمي.

وتعد تلك التصريحات صدمة لأحمد عبد القادر والذي يرغب في معاودة التألق من جديد واستعادة مكانته في منتخب مصر بعد خروجه من حسابات النادي الأهلي والمدير الفني في الوقت الحالي وجلوسه على مقاعد البدلاء أغلب الأوقات.