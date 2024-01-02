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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماذا يحدث في السودان؟.. كاتب صحفي: أكبر حركة نزوح بسبب الدعم السريع.. فيديو

السودان
السودان

قال أشرف العشري، الكاتب الصحفي، إن الأزمة السودانية تشهد تطورا كبيرا في الساعات الأخيرة الماضية، مبينا أن هناك اتهامات متبادلة بين الجيش والدعم السريع بشأن الصراع.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك صعوبات كثيرة في ملف الأزمة السودانية، خاصة بعد التطور الكبير من الدعم السريع وإعدامات للمواطنين في الشوارع في أم درمان، واغتصاب النساء، بعد خطاب الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، لافتا إلى أنه لابد أن يكون هناك تغير في لغة الخطاب للوصول إلى التهدئة وخروج السودان من أزمته.


وشدد على أهمية دور الأمم المتحدة، والعقلاء من زعماء العالم، بالتدخل الفوري، لعدم انزلاق السودان إلى حرب أهلية، مبينا أن المصاعب تزداد في السودان، ولابد أن يكون هناك أصوات عقل تتدخل للسيطرة على الوضع.


وأوضح أن السودان يعاني كثيرا وتفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي، لافتا إلى أن السودان كان به أكبر حركة نزوح في عام 2023، بـ 7 ملايين في الداخل ومليون ونصف في الخارج، مبينا أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، يسعى لأن يكون هناك حل للأزمة السودانية والسيطرة على الوضع بعد الخراب الذي وصل له السودان مؤخرا.

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