عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل الاتفاق بين إثيوبيا والصومال بشأن قاعدة عسكرية

رئيس وزراء إثيوبيا
رئيس وزراء إثيوبيا

قالت الدكتورة أسماء الحسيني، خبيرة في الشأن السوداني، إن الخطوة الإثيوبية بإيجاد منفذ على البحر الأحمر أمر خطير للغاية، إذ بدأ بتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بأن يكون هناك منفذ لهم على البحر، خاصة أنهم دولة حديثة وتريد منفذ على البحر سلما أو حربا، وأثار التصريح ردود فعل متوترة للغاية في جيبوتي وإيرتيريا والصومال. 

حديث حول إثيوبيا 

وأضافت "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الاتفاق مع الصومال سيكون له عواقب كبيرة، وبدأ غضب عارم في الصومال والتي لا تحظى بالاعتراف الدولي، وعقد الاتفاق هو أمر عدواني وعائق لحسن الجوار. 

وتابعت، أن رئيس الوزراء الصومالي حاول حث السكان الصوماليين على الهدوء وأنهم ملتزمون بالدفاع عن الصومال ضد أي انتهاك لحرمة الدولة الصومالية، وكان هناك عداء تاريخي بين الصومال وإثيوبيا باعتبارها دولة معتدية، والآن يوجد مطالب من مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي ببحث المسألة على وجه السرعة. 

واستكملت أن تفاصيل الاتفاق لم تتضح بشكل كامل، ولكن ما تردد هو أن 20 كيلو على البحر الأحمر تكون قاعدة عسكرية للقوات البحرية الإثيوبية لمدة 50 عام مقابل اعترافها بالصومال وهو أمر خطير للغاية ويهدد الدول المتواجدة على البحر الأحمر بشكل مباشر. 

اثيوبيا الصومال رئيس الوزراء الإثيوبي جيبوتي برنامج حضرة المواطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

تغيير مواعيد قطع الكهرباء .. التفاصيل الكاملة لإجراءات الحكومة لتخفيف الأحمال

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

الحكومة: تخفيف الأحمال ساعتين يومياً في الفترة من 11 صباحاً حتى 5 مساءً

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

لاعب سوبر.. فرج عامر يزيح الستار عن أولى صفقات الأهلي في يناير

موضوعات متعلقة

سياسي سوداني: قائد الدعم السريع يحاول التقرب من إثيوبيا لدعمه

سياسي لبناني بعد اغتيال العروري: الأمور خرجت عن السيطرة وكل الاحتمالات واردة

برلماني لبناني سابق: إسرائيل توسع دائرة الحرب وسنرد على أفعالها

بعد أنباء رحيله عن الأهلي.. صدمة لـ أحمد عبدالقادر بسبب هذه التصريحات

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

رئيس شعبة البن يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ خلال الفترة الأخيرة

ما أقدرش أتحكم في دماغ الناس.. أول تعليق من عزيز الشافعي على أغنية 3 ساعات متواصلة

أحد القائمين على المشروع: مدينة تقع تحت الأرض في محطة الدلتا الجديدة

ترشيحاتنا

سر رفض سلاف فواخرجي العمل في المسلسلات التركية المُدبلجة |فيديو

مصطفى الفقي: ما بين مصر وإسرائيل عملية «سلام بارد».. وجميع محاولات التطبيع «فاشلة»|فيديو

قصف صاروخي لـ حزب الله يصيب جنديين إسرائيليين قرب حدود لبنان

مساعد حبيب العادلي.. وفاة اللواء عدلي فايد مدير الأمن العام الأسبق

عرض خيالي لنجم الزمالك من الشباب السعودي .. تفاصيل

عروض خيالية تنهال على كولر من الأندية السعودية.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور..علامات تكشف الدجاج المسرطن.. وتقرير عالمى يرصد تفاصيل أمراض خطيرة لنفس الأنواع

بالريش.. بوسي تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

تدمر الجسم.. إليك طرق الوقاية من أمراض الكبد

نوع القدم كلمة السر في اختيار الأحذية المريحة

فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ