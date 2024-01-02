البطاطس تثير الجدل من جديد.. والزراعة تفجر مفاجأة بشأن أسعار التقاوي

شهدت أسعار البطاطس في الآونة القليلة الماضية انخفاضا في أسعارها بسبب ظهور العروة الجديدة منها، حيث يتراوح سعر الكيلو منها ما بين 10 لـ 15 جنيهًا بعد ما كان وصل إلى 25 جنيها، إلا أن هناك مؤشرات تشير إلى وجود خلل كبير ويُنذر بارتفاع أسعارها من جديد.

أسباب ارتفاع البطاطس



وكشف الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، عن أسباب التخوفات من ارتفاع أسعار البطاطس بالأسواق، حيث قال إن أسعار مدخلات الإنتاج بما فيها التقاوي زادت إلي الضعف بالتالي ترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأشار " خليفة " خلال تصريحات ل"صدي البلد " إلي أن أسعار التقاوي العام الماضي كان طن البطاطس 30 ألف جنيه، واليوم وصل سعرها لـ 75 ألف جنيه مما يؤثر على أسعار البطاطس نفسها ، لكن الاحتياجات للتقاوي متوفر أمام المزارعين ، ولايوجد بها أي نقص .



97% من تقاوي الخضر

وأضاف "نقيب الزراعيين " أن ليست تقاوي البطاطس فقط التى نستوردها من الخارج ، ولكن 97% من محاصيل الخضار المزروعة في مصر مستوردة من الخارج.

ومن جانبه ، أوضح حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين أسباب هذا الارتفاع.





• هناك ارتفاع في سعر طن تقاوي البطاطس من 50 ألف في بعض الأنواع إلى 100 ألف جنيه في أقل من شهر.

• عدد من التجار يحتكرون سوق التقاوي لثاني أكبر محصول تصديري في مصر، ويستغلون قلة المعروض من التقاوي المستوردة حتى الآن والتي لم تتعد 100 ألف طن، مع زيادة طلب الشراء عليها والذي يصل إلى 140 ألف طن لزراعة العروة الصيفية والتي تمثل 30% من مساحة زراعة البطاطس في مصر، والتي تُزرع في الفترة من منتصف ديسمبر الجاري وحتى منتصف شهر فبراير القادم، ويتم استخدام إنتاجها للاستخدام المحلي وكتقاوي للعروة النيلي والشتوي ويُصدر جزء من إنتاجها للخارج.

• هدد عدد من المزارعين بالعزوف عن زراعة البطاطس في الموسم الحالي، نظرًا لارتفاع أسعار التقاوي الخاصة بها للضعف خلال أيام، ما سيتسبب بدوره في ارتفاع أسعار البطاطس على المستهلك في المستقبل



وأردف ابوصدام أن مصر تزرع ما يقارب 600الف فدان من البطاطس في ثلاث عروات هم العروه الصيفيه والشتويه والنيليه وتنتج نحو 7.5 مليون طن كل عام صدر منهم الموسم الماضي أكثر من مليون طن لتحتل البطاطس المركز الاول بين كافة الخضروات في التصدير

ويجعل مصر تحتل المرتبه الاولي في افريقيا في تصدير البطاطس ، بالإضافة إلى الاهميه الكبيره للبطاطس في الاستخدام المحلي كاحد اهم الخضروات علي مائدة المصريين طوال العام

مما يؤكد ضرورة الاهتمام بتوفير تقاوي البطاطس.



الزراعة ترد

صرح د احمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى أن الكميات الواردة الفعلية من تقاوى البطاطس حتى تاريخه أكثر من 115 ألف طن ومازالت شحنات أخرى فى طريقها إلينا، هذا بالإضافة إلى 20 ألف طن ناتج محلى (الجيل الثالث) ليكون إجمالي المتاح الفعلى 135 ألف طن.

فى حين أن الاحتياجات الفعلية للزراعة بمصر تتراوح ما بين 110 إلى 120 ألف طن من تقاوى البطاطس ورغم أن السوق بهذا الشكل يعتبر منضبطا من حيث الاحتياجات الفعلية للزراعة والمتوفر من التقاوى إلى أنه يلجأ بعض التجار إلى التلاعب فى الأسواق بإعادة البيع والشراء وإطلاق الشائعات الخاصة بانخفاض الكميات المستوردة بغرض تحقيق مكاسب مادية.



ولذلك تقوم وزارة الزراعة بالإعلان عن الكميات الواردة من الخارج وتوعية المزارعين بعدم الوقوع فريسة للاستغلال التجار حيث إن التقاوى المستوردة والمحلية تكفي لزراعة العروة الصيفية.

أسعار تقاوي البطاطس

وأضاف "عصام" أن الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية كان قد أعلن عن أسعار تقاوى البطاطس لهذا العام لتتراوح بين 49 : 55 ألف جنية للطن وقد قام بتلبية طلبات جميع المتعاقدين معه ، ويقوم بعض المزارعين أو الشركات بإعادة بيعة مرة أخرى مما يؤدى إلى ارتفاع سعر الطن.



وأشار إلى أن الطلب على صنف معين يؤدى إلى ارتفاع سعره عن باقى الأصناف الأخرى ولا يأخذ هذا الارتفاع كمقياس لجميع الأصناف ، حيث يفضل الكثير من المزارعين أصناف معينه مما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها وهذا يحدث كل عام مع هذه الأصناف.