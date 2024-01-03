هل تعرّض للظلم من الأهلي.. تصريحات نارية لـ«القندوسي» عن صفقة إمام عاشور

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات نجم الأهلي السابق أحمد القندوسي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال أحمد القندوسي: إمام عاشور عمل حاجة إيجابية في حياته لما انضم للأهلي.. ومش هلعب في الزمالك حتى لو الأهلي باعني.. وبلماضي لم يظلمني الأهلي .



وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوماً ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودوري أبطال أفريقيا.