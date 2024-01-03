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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح محسن يتمسك بالأهلي وغير مقتنع بالانتقال إلى فيوتشر.. تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يمنح أي موافقة حتى الآن بشأن انتقاله إلى مودرن فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "صلاح محسن حتى الآن لم يقتنع بإمكانية الخروج ضمن صفقة عمر كمال عبدالواحد، ويريد الحصول على فرصته داخل الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري".

 

وأضاف أمير هشام: "مارسيل كولر المدير الفني وافق على رحيل محسن، ولكنه حتى الآن يبحث عن الفرصة، وقد يحدث انفراجة خلال الساعات القليلة المقبلة".

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