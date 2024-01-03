بقوة 5.5 درجة.. زلزال جديد يضرب اليابان

وسط استمرار الهزات الارتدادية، أعلنت الوكالة العامة للأرصاد الجوية في اليابان، اليوم الأربعاء، أن زلزالًا بقوة 5.5 درجة ضرب محافظة إيشيكاوا مرة أخرى.

وحسب وكالة "شينخوا" الصينية، تم تسجيل الهزات عند الساعة 10.54 بالتوقيت المحلي، وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت الماء.

ولم يتم الإعلان عن أي تهديد بحدوث تسونامي. كما شعر سكان مدينة أوساكا، بهزات، لكنها كانت هذه المرة أضعف بكثير واستمرت لفترة أقل بكثير.

وارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الأخير، الذي ضرب وسط اليابان الاثنين إلى 62 شخصاً، وفق ما أعلنت السلطات اليوم الأربعاء.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال مسؤول في مقاطعة إيشيكاوا طالبا عدم ذكر اسمه إن "الحصيلة بلغت 62 ضحية" وأكثر من 300 جريح بينهم 20 إصابة بالغة.

وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا.

وتعيش اليابان في حذر، حيث يتوقع العلماء، أنه من الممكن أن يكون الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا اليابانية، الاثنين، أدى إلى تحرك الأرض في منطقة نوتو القريبة من مركز الزلزال، لمسافة 1.3 متر إلى الغرب.