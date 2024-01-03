أخبار التكنولوجيا|كاسيو العالمية تعلن توسعها بمصر.. ريلمي تستعد لإطلاق أقوى سلسلة موبايلات Note 50

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة CASIO عن الافتتاح الكبير لمتجر G-SHOCK الجديد فى القاهرة.

ربما تحصل مجموعة الهواتف الذكية من Realme على إضافة جديدة ، وذلك بناءً على شهادة حديثة في هيئة مراقبة الاتصالات اللاسلكية الوطنية بتايلاند. يكشف الإعلان عن جهاز باسم Realme Note 50 برقم الطراز RMX3834 ، مما قد يشير إلى بداية سلسلة "Realme Note" جديدة.

أعلنت شركة هواوي Huawei الصينية الرائدة عن سلسلة هواتف ذكية جديدة من الفئة المتوسطة في جنوب أفريقيا تحت اسم Huawei Nova Y62. وتشمل السلسلة إصدارين، Nova Y62 و Nova Y62 Plus. إليكم نظرة على مواصفات وميزات وسعر كلا الهاتفين.

هل تبحث عن هاتف ذكي أنيق وقوي؟ لا تنظر بعيدًا عن OnePlus 12، الذي أصبح الآن متاحًا للشراء على Giztop.

إذا كنت تريد الحصول على أفضل ما قدمته علامة آبل الأمريكية على الإطلاق، لن تجد أقوي وأسرع من أحدث آيفون في العالم حالياً وصاحب الحجم المدمج، وهو iPhone 15 Pro .

تريد أن تقتني خلاصة خبرة آبل في هاتف رائد، وبنفس الوقت عدم استهلاك كل ميزانيتك، سيكون عليك اختيار جوال آبل الرائد iPhone 14 Pro Max.