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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|كاسيو العالمية تعلن توسعها بمصر.. ريلمي تستعد لإطلاق أقوى سلسلة موبايلات Note 50

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

رسميا .. كاسيو العالمية تعلن توسعها بمصر

أعلنت  شركة CASIO عن الافتتاح الكبير لمتجر G-SHOCK الجديد فى القاهرة.

 

Realme تستعد لإطلاق أقوى سلسلة موبايلات Note 50.. تستحق التفكير

ربما تحصل مجموعة الهواتف الذكية من Realme على إضافة جديدة ، وذلك بناءً على شهادة حديثة في هيئة مراقبة الاتصالات اللاسلكية الوطنية بتايلاند. يكشف الإعلان عن جهاز باسم Realme Note 50 برقم الطراز RMX3834 ، مما قد يشير إلى بداية سلسلة "Realme Note" جديدة.

 

هواوي تطرح أحدث هاتفين Nova .. تفوقت على الكل

أعلنت شركة هواوي Huawei الصينية الرائدة  عن سلسلة هواتف ذكية جديدة من الفئة المتوسطة في جنوب أفريقيا تحت اسم Huawei Nova Y62. وتشمل السلسلة إصدارين، Nova Y62 و Nova Y62 Plus. إليكم نظرة على مواصفات وميزات وسعر كلا الهاتفين.

 

بربع سعر الـ iPhone.. أحدث موبايل من OnePlus

هل تبحث عن هاتف ذكي أنيق وقوي؟ لا تنظر بعيدًا عن OnePlus 12، الذي أصبح الآن متاحًا للشراء على Giztop.

 

أذكى آيفون بالعالم.. سعر iphone 15 Pro في السعودية

إذا كنت تريد الحصول على أفضل ما قدمته علامة آبل الأمريكية على الإطلاق، لن تجد أقوي وأسرع من أحدث آيفون في العالم حالياً وصاحب الحجم المدمج، وهو iPhone 15 Pro .

 

مازال ينافس.. سعر iPhone 14 Pro Max في الإمارات

تريد أن تقتني خلاصة خبرة آبل في هاتف رائد، وبنفس الوقت عدم استهلاك كل ميزانيتك، سيكون عليك اختيار جوال آبل الرائد iPhone 14 Pro Max.

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