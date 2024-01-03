بعد عودتهما للقاهرة.. ثنائي الزمالك إبراهيما نداي وسامسون يخوضان تدريبات تأهيلية

خاض السنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش التقسيمة الودية التي اقيمت اليوم الأربعاء بين لاعبي الأبيض على ملعب النادي.

وعاد اللاعبان إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية بعد حصولهما على إجازة من الجهاز الفني للفريق في ظل توقف مسابقة الدوري بسبب ارتباط منتخب مصر بخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ووضع الجهاز الفني برنامجاً تدريبياً للاعبين لتنفيذه ، بعد عودتهما إلى القاهرة في الساعات الماضية.

جدير بالذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها اليوم الموافق 2 يناير في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.