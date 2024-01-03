مفاجأة بصفقة الأهلي الجديدة خلال الساعات المقبلة.. شاهد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، موقف الأهلي من صفقة لاعب سيريوس السويدي سام أبو علي.

وقال عبر فيسبوك: “مصدر بالأهلي مفاوضات ضم وسام أبو علي مستمرة والحسم خلال الساعات القادمة”.

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، سوف يسافر إلى السويد في خلال أيام، من أجل إنهاء إجراءات ضم وسام أبو علي لاعب فريق سيريوس السويدي.

وقال "شبانة" عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الصفقة قريبة من النادي الأهلي لكنها لم تُحسم رسميًا، وكانت هناك فيديوهات مُنتشرة لخضوع اللاعب لجلسة تصوير، ولكن الفيديو يخص إبراهيم عبدالحكم لاعب شباب الأهلي".