وقع 4 سنوات للأبيض.. محمد شبانة يكشف عن أولى صفقات الزمالك الشتوية

كشف الإعلامي محمد شبانة، مفاجأة مدوية بشأن صفقات الزمالك الجديدة، قائلا إن هناك مقترحا بأن يكون هناك صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز في مركز حراسة المرمى، وهذا أمر مفاجأة، وغير مقتنع به خاصة ترك الزمالك محمد صبحي والحصول على أحمد ميهوب.

وأضاف "شبانة"، خلال تقديمه برنامج "بوكس تو بوكس"، المذاع عبر قناة "etc”، أن أحد اللاعبين الذين يهتم بهم الزمالك أيضا عبد الرحمن شيكا لاعب طلائع الجيش، وهناك حديث عن أنه موقع 4 سنوات لصفوف الزمالك، وأن التوقيع تم بوجود وكيله وسيتم التفاوض مع طلائع الجيش خلال الفترة المقبلة بعد فتح القيد.

وتابع محمد شبانة، أن نادي بيراميدز يرغب في التعاقد مع محمود علاء، والذي ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، موضحا أن اللاعب مازال لم يتألق في الزمالك منذ عودته، خاصة أن اللاعب يتأثر بقوة بما يكتب عنه على مواقع التواصل الاجتماعي، واللاعب طلب من الزمالك العمل على حسم موقفه خلال الفترة المقبلة، في ضوء تلقي اللاعب عقدا من بيراميدز، وعقدا من البنك الأهلي.