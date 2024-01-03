خالد الغندور : الزمالك هيبيع زيزو في الانتقالات الصيفية

علق الإعلامي خالد الغندور علي حقيقه بيع زيزو في يناير في الانتقالات الشتوية .

وقال الغندور في تصريحات إذاعية ان الزمالك مش هيبيع زيزو دلوقتي ، بس ممكن يتباع في الانتقالات الصيفية خاصة أن زيزو عقده هينتهي في ٢٠٢٥ لازم الزمالك يجيب فلوس من بيع زيزو.

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عرض خيالي مقدم لنجم الزمالك زيزو من نادي الشباب السعودي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : اتضح ان نادي الشباب السعودي عرض علي الزمالك ٧ مليون دولار من اجل شراء نجم الزمالك زيزو والشباب متمسك بضمه والزمالك طلب ١٠ مليون دولار ، ومازالت المباحثات والمفاوضات مستمرة.