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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحان التخلفات ويتابع اختبارات الترقية للوعاظ بأصول الدين

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحان التخلفات

قام الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، و الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بجولة تفقدية في كلية أصول الدين بالقاهرة.

امتحان التخلفات واختبارات الترقية للوعاظ بكلية أصول الدين

تضمنت الجولة متابعة لجان اختبارات التخلفات بمختلف الفرق الدراسية بكلية اصول الدين، إضافة إلى متابعة لجان امتحانات الترقية للوعاظ والتي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية بمقر كلية أصول الدين، بجانب ذلك تابع رئيس الجامعة والوفد المرافق له أعمال التجديد التي تجري داخل كلية أصول الدين بالقاهرة.

وأشاد رئيس الجامعة بجاهزية وانضباط الامتحانات داخل لجان التخلفات ولجان الوعاظ.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمود حسين، عميد الكلية، والدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور جميل إبراهيم، وكيل كلية أصول الدين لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عبد الغفار، مدير وحدة الجودة بالكلية، والدكتور محمد حسن سبتان، رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بالكلية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة والتعاون بين جميع قطاعات الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

الأزهر جامعة الأزهر امتحان التخلفات اختبارات الترقية للوعاظ كلية أصول الدين بالقاهرة

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