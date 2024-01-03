يساوي سكان دول كاملة.. أحمد موسى يكشف عدد ركاب مترو الأنفاق يوميا

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن كاميرا البرنامج كانت متواجدة في محطة مترو المرج بعد زيادة الأسعار، وكان هناك إقبال كبير من المواطنين على المترو بشكل طبيعي، لافتا إلى أن الإقبال الكبير على مترو الأنفاق الذي ليس له بديل في مصر، إذ أنه مواصلة آمنة وسريعة، وأفضل من غيرها بكثير.

أحمد موسى يتحدث عن مترو الأنفاق

أضاف "موسى"، خلال تقديمه في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن وزير النقل كشف عن أن مترو الأنفاق ينقل في اليوم 3 ملايين راكب، وهذا عدد سكان دول كاملة، موضحا: "فيه دول عدد سكانها 3 مليون شخص، والمترو بينقلهم يوميا، ما بالك المترو مش موجود، الـ 3 مليون كان هيتم نقلهم ازاي؟".

وأوضح أحمد موسى، أن التوسع في وسائل النقل السريع والنظيف والآمن والجماعي، أمر مهم للغاية، مضيفا: "بصوا المشاهد، والأعداد قد إيه، الإقبال كبير جدا رغم رفع أسعار تذاكر المترو، وده موضوع مهم جدا يا جماعة".

وأكمل حديثه، أن قطار المونوريل أيضا سيشهد إقبالا كبيرا جدا من المواطنين، في ضوء اهتمام المواطنين بركوب مترو الأنفاق، فضلا عن اهتمام الدولة بتطويره، إذ أنه لولا الاهتمام والصيانة والتطوير؛ لكان انهار مترو الأنفاق.