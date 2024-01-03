"أنا بعيط من الفرحة".. مواطن يبكي بعد التشغيل التجريبي للخط الثالث للمترو

رصد برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى آراء عدد من المواطنين بعد بدء تشغيل تجريبي للخط الثالث من مترو الأنفاق وأراء المواطنين في المترو خاصة بعد زيادة الأسعار والخدمة المقدمة.

حديث عن مترو الأنفاق

وقال أحد راكبي مترو الأنفاق مع كاميرا البرنامج: " أنا بعيط من الفرحة مش راضي وبس، لا أنا بعيط من الفرحة، مصر شهدت تقدما غير مسبوق في وسائل المواصلات وخاصة في مترو الأنفاق".

وأضاف أنه بالنظر إلى الدول النامية فمصر متقدمة بشكل غير طبيعي، لافتا إلى أنه إذا تم النظر للدول المتقدمة فإن التكنولوجيا في مترو الأنفاق في مصر تضاهي اليابان والصين والدول التكنولوجية المميزة، ولكن إذا تم النظر للدول النامية "إحنا متقدمين زيادة عن اللزوم".

وتابع: "أنا مش بس فرحان، لا أنا بعيط من الفرحة، واللي بنشوفه من تقدم مش طبيعي وده موضوع لازم نبص عليه بجد، التقدم والنهضة الكبيرة في مصر مميزة".