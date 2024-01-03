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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة النواب تناقش خطة الحكومة للتوسع في إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم طلبات الإحاطة المقدمة من النواب صقر عبد الفتاح، مجدي ملك، بشأن ضرورة وضع خطة واضحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة محصول القمح، وتوفير التقاوي المنتقاة للزراع وإعلان سعر استرشادي مناسب لتوريده قبل مواسم الزراعة للتوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية المحصولية.


وطالب النواب، بضرورة تحفيز المزارعين لزراعة القمح، من خلال زيادة السعر الاسترشادي ما يؤدى لزيادة المساحات المنزرعة لمحصول القمح.

وأشار النائب مجدى ملك، إلي تراجع مساحات زراعة القمح هذا العام عن العام الماضي، مشيرا إلي ضرورة  زيادة السعر الاسترشادي الذى  يشجع المزارعين.


وقال النائب صقر عبد الفتاح، أن تراجع مساحات زراعة القمح يؤدى بدوره إلي زيادة الحاجة إلي العملة الأجنبية في استيراد كميات كبيرة من القمح.

وشدد علي ضرورة زيادة الإنتاجية في محصول القمح تقليلاً للفجوة الغذائية، وذلك ببحث ودراسة كافة الوسائل العلمية التى تساعد علي زيادة حجم الإنتاج، من خلال استنباط أصناف تضاعف الإنتاج.


ومن جانبه قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،:  تم توفير تقاوي منتقاة تكفي المساحات المنزرعة من محصول القمح على مستوي الجمهورية، كما  تم تحرير عقود سنوية لمواجهة العجز في الكادر الوظيفي للمهندسين الزراعيين بقطاع الارشاد الزراعي وكذلك الجمعيات.

وأكد على التنبؤ بالزيادة الانتاجية لمحصول القمح هذا العام بزيادة تتخطي العام الماضي.

وأوضح مصطفي إسماعيل وكيل وزارة هيئة السلع التموينية  على وجود تنسيق كامل بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية وأنه تم الإعلان عن السعر الاسترشادي وفقاً لتوصيات مجلس الوزراء وان يتم الإعلان عنه قبل موسم الزراعة.

وتابع،:  لا مانع في زيادة سعر الضمان بما يتماشى مع الأسعار العالمية.

النواب طلبات الإحاطة المحاصيل الاستراتيجية الإنتاجية المحصولية مجدى ملك

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