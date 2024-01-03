سمير فرج: قاسم سليماني كان يخطط لتطبيق حرس ثوري بمصر بالتعاون مع الإخوان

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن إيران دولة آسيوية لها موقع متميز لأنها وسط الدول البترولية، وترغب في الحصول على السلاح النووي، ولذلك أصبحت عدوة لإسرائيل التي ترغب في أن تكون هي الدولة الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي في المنطقة.

الأزمة بين إيران وإسرائيل

أضاف "فرج"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الخميني هو بطل إيران، وبعده قاسم سليماني الذي أعد الحرس الثوري، لافتا إلى أن الحرس الثوري ولائه يكون للمرشد وليس للقوات المسلحة، وهو ما كان يرغب الإخوان في تطبيقه داخل مصر في أثناء فترتهم السوداء.

وأوضح أنه كان هناك لقاء سري بين قاسم سليماني وخيرت الشاطر؛ لتطبيق نفس نظام الحرس الثوري في مصر.

وأشار اللواء سمير فرج، إلى أن التاريخ سيشهد للرئيس السيسي بالقضاء على جماعة الإخوان لهذا السبب، موضحا أن اغتيال قاسم سليماني جاء تحت أعين أمريكا، موضحا أنه حدث تفجيرين في إيران في مكان به مئات الآلاف من الإيرانيين.

وأكمل أن قاسم سليماني هو الخميني الأول في قلب الإيرانيين، ولديه تمثال باسمه، ولكنه لا يتوقع أن ترد إيران على التفجيرات التي حدثت اليوم، موضحا: "ممكن يكون رد فشنك زي حسن نصر الله، والكلام كتير، ومش هيكون هناك رد قوي".