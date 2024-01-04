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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء سمير فرج: اغتيال صالح العروري سيؤدي لتباطؤ مفاوضات وقف إطلاق النار

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن المنطقة في حالة متوترة مع بداية 2024، ولن تتصعد الأحداث بشكل أكبر، ولكن عملية الاغتيال لصالح العروري أحد قيادات حماس قد تؤدي لتباطؤ عمليات الهدنة، ويجب على مصر الاستمرار في الوصول إلى وقف إطلاق النار والتهدئة من أجل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 

حديث عن أزمة الحوثيين في البحر الأحمر 

وأضاف "فرج"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن مصر هي الأساس في المنطقة العربية، ومصر كلمتها واحدة ويجب على الجميع أن يعلموا قيمة مصر في القضية الفلسطينية وأغلب القضايا. 

وتابع اللواء سمير فرج، أن الحوثيون أعلنوا في البداية أنه تضامنا مع غزة سيعترضوا لجميع السفن المتحركة لإيلات في إسرائيل من خلال إطلاق بعض الصواريخ، ومن ثم تطور الأمر بالاعتداء والاستيلاء على أحد السفن المالكة لرجل أعمال إسرائيلي، وتطور الأمر بالهجوم على السفن المتقدمة في البحر الأحمر. 

واستكمل أن أمريكا قامت بعمل تحالف تحت اسم "حارس الازدهار" للتصدي لهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، متعجبا من هجوم البعض برفض مصر الدخول في التحالف، مؤكدا أن مصر هي التي رفضت الدخول إذ أنها لا تدخل في أي أحلاف عسكرية، "الرئيس السيسي الله يكون في عونه، كل يوم يتخذ قرارات هامة وصعبة للغاية". 

اللواء سمير فرج البحر الأحمر الحوثيين أحمد موسى برنامج على مسئوليتي

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