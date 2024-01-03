اللواء سمير فرج: انتخاب حماس من الشعب الفلسطيني يحولها إلى حزب سياسي

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن إسرائيل ليست هي من صنعت حماس وإنما ساعدتها، إذ أن قطر كانت ترسل 30 مليون دولار في تل أبيب، ويتم حراستها في الجيش الإسرائيلي، ومن ثم يتم نقلها إلى حماس في غزة، إذ أنها كانت المسؤولة عن المرتبات، وهي من كانت تعطي مساعدات مالية لهم.

الأزمة في قطاع غزة

أضاف "فرج"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن انتخاب حماس في الفترة المقبلة؛ سيكون أمرا صعبا للغاية من قبل الشعب الفلسطيني، إذ أن اختيار حماس، معناه أنها ستتحول إلى حزب سياسي، بدلا من مقاومة، فضلا عن أن حماس ترفض فكرة حل الدولتين.

وأشار اللواء سمير فرج، إلى أن المجتمع الدولي سيقبل بالأمر حال موافقة الشعب الفلسطيني بحماس في السلطة، وهو الأمر الذي سيجعل المجتمع الدولي يرضخ له.