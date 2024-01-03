اللواء سمير فرج: عمر البشير شارك في محاولة اغتيال مبارك عام 1995

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن مصر والسودان أسرة واحدة، والسودان هو أمن قومي للدولة المصرية، وأسوأ فترة في العلاقات بين مصر والسودان، فترة تواجد عمر البشير، والذي هويته إخوانية، وكان يؤيد صدام حسين في غزو الكويت، وكان يأوي الجماعات الإسلامية والإرهابية، وشارك في محاولة اغتيال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في إثيوبيا عام 1995.

أزمة السودان

أضاف "فرج"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن عمر البشير شارك أيضا في تسليم جزيرة سواكن لتركيا، وكانت فترة عصيبة للغاية في العلاقات بين مصر والسودان، موضحا أن الجزيرة أخذتها تركيا كمرفأ لها خلال مهاجمتها لليمن.

وتابع اللواء سمير فرج، أن رحيل عمر البشير عن الحكم في السودان حدث جدل في السودان، وصراعات بين الأحزاب، ومن ثم اجتمعت الأحزاب وتم العمل على اتفاق سياسي لتسليم السلطة المدنية، ودمج قوات الدعم السريع مع الجيش، وهنا جاءت المشكلة، لأن قوات الدعم السريع 100 ألف والجيش 205 آلاف فرد، فأصبحت السودان تمتلك جيشين.