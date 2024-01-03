فنان عن أزمة شيرين مع الجمهور العراقي : مش لازم العفوية

علق الدكتور مسعود شومان رئيس اللجنة الاستشارية لأطلس المأثورات الشعبية، على أزمة الفنانة شيرين مع الجمهور العراقي، بعدما تسبب تعبير شعبي قالته في حفلها الأخير في غضب العراقيين منها.

الإنسان يعرف من كلامه

واكمل شومان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة،ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، : "شيرين عفوية، وأنا أرى أن الفنان عليه ألا يكون تلقائيا وعفويا في مجتمع مليء بالمركبات، شيرين شخصية عامة ويجب أن تحسب تفاصيل كلامها جيدا، لأن الإنسان يعرف من كلامه".

وتابع رئيس اللجنة الاستشارية لأطلس المأثورات الشعبية: "التعبير الشعبي الذي قالته شيرين يؤكد على محبة المصريين للشعب العراقي، وهذا الأمر مخالف لما فُهم، فالمصري كان يمكث كثيرا في العراق دائما، وبخاصة في فترات الأزمات، أي أن الغربة كانت تطول، وبعد أن يعود من هذه الغربة الطويلة يقول هذا التعبير هو أنا راجل من العراق".

وأكد مسعود شومان أن شيرين أرادت من هذا المثل أن تقول إنها قريبة من الناس وليست بعيدة عنهم، حيث تقصد أنها لم تغب كثيرا بسبب مشكلاتها.