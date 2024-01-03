اللواء سمير فرج: الحرب القادمة في المنطقة ستكون بالبحر المتوسط

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الحرب القادمة في المنطقة ستكون في البحر المتوسط، موضحا أنه حصل على وثيقة من أمريكا في 2020 كانت خطيرة للغاية، إذ كانت تنص على 5 أمور أولها أن مصر تعيش على بحيرة عائمة من البترول والغاز الطبيعي، وثانيها، أن السيسي نجح في تمكين الحدود البحرية، وثالثا أن مصر تكتفي من الغاز في 2018، ورابعها أن مصر ستصدر الغاز، وخامسها أن مصر ستكون مركزا في المنطقة.

أزمة الغاز في شرق المتوسط

أضاف "فرج"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن أمريكا تتحدث أن غاز الخليج سيستمر لمدة 15 سنة قادمة، أما غاز شرق المتوسط سيستمر لمدة 50 عاما، وهذا وفق وثائق أمريكية، ولذلك السعودية والإمارات ودول الخليج حينما ينتهي الغاز والبترول سيكون لديهم استثمارات.

وتابع اللواء سمير فرج، أن الأمم المتحدة قامت بنص قانون للبحار والمحيطات وأن المياه الإقليمية 12 ميل لأي دولة في العالم، ولكن المياه الاقتصادية 350 ميل للتنقيب عن الغاز أو 200 ميل للصيد.

واستكمل أن حقل ظهر ينتج 3 مليارات متر مكعب من الغاز في السنة، وباقي الحقول تحصل على ثلاث أرباع في العالم، وحقل ظهر سينتهي في 2045، ولذلك مصر تعمل على تنمية كبيرة في الحقل من خلال شركة إيني الإيطالية، لافتا إلى أن قبل تواجد شركة إيني جاءت شركة أخرى وعملت لمدة عامين وقالت إنه لا يوجد بترول أو غاز في هذه المنطقة، لأهداف أمريكية.