سوليفان يناقش مع وزير إسرائيلي جهود إطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تحدث مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بشأن الجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.

وحسب شبكة “سي إن إن”، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن سوليفان تحدث هاتفيًا مع رون ديرمر أمس الثلاثاء لمناقشة العمليات العسكرية الإسرائيلية والجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة.

وتأتي هذه المكالمة قبل رحلة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المقررة إلى الشرق الأوسط في وقت لاحق من هذا الأسبوع لإجراء مناقشات مع المسؤولين الإسرائيليين حول المرحلة التالية من الحرب.

وأضاف كيربي: "لقد ناقشا العمليات العسكرية الإسرائيلية والجهود المستمرة لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال تركز على العمل مع مجموعة من الشركاء لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وبالطبع الدفاع عن مصالح أمننا القومي في المنطقة. وهذا يشمل بالتأكيد حماية إسرائيل".