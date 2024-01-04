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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بآداب عين شمس.. وقرار عاجل بشأن اختبارات الثانوية العامة 2024

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول بآداب عين شمس.. تعرف عليها
أصدرت كلية الآداب بجامعة عين شمس عددًا من التعليمات والمحظورات بشأن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024م ، وذلك تزامنًا مع انطلاق امتحانات منتصف العام فى أسبوعها الأول.

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 | تفاصيل كاملة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات وشروط التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2024، موضحة أنها تجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 وفقا للتعليمات الآتية :

بعد ظهور الجديري المائي|التعليم تتيح تأجيل امتحانات طلاب المدارس المصابين بأمراض معدية
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم السماح بتأجيل امتحانات نصف العام لطلاب المدارس المصابين بأي أعراض لأمراض معدية مثل الجديري المائي، بحيث يؤدي الطالب المصاب امتحاناته بشكل مؤجل في الترم الثاني، في حالة احتياج حالته لذلك وفقا لتوصيات الزائرة الصحية الموجودة في المدرسة.

إعارات المعلمين 2024| ننشر شروط التقديم والأوراق المطلوبة والرسوم والموانع
تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن إعارات المعلمين 2024 ، بعد أن أعلنت مديريات التربية والتعليم  عن فتح باب التقديم فيها، وفي هذا الإطار ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن إعارات المعلمين 2024 .

رئيس جامعة أسيوط: حظينا بتواجد قوي في الأوساط العلمية الدولية خلال 2023
أكد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي، أن عام 2023 كان حافلًا بالأنشطة والفعاليات التي حرصت من خلالها الجامعة بقطاعاتها المختلفة؛ لمواصلة جهودها وتفعيل دورها التعليمي والبحثي لأبعد مدى، حيث شهدت تطورا غير مسبوق على الأصعدة كافة، العلمية والثقافية والاجتماعية والأنشطة الطلابية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لعدد من القطاعات الجامعية، فضلاً عن المشاركة المجتمعية لخدمة البيئة المحيطة؛ والتي أسهمت في نقلة نوعية فارقة في تطوير دورها التعليمي والبحثي.

ألسن عين شمس تستضيف مدير مركز الترجمة والدراسات الحضارية بجامعة مانشستر
تستضيف كلية الألسن جامعة عين شمس، الدكتورة منى بيكر، مدير مركز الترجمة والدراسات الحضارية بجامعة مانشستر في إنجلترا ونائب رئيس الجمعية العالمية لدراسات الترجمة والثقافات المتعددةـ وأستاذ زائر في كل من جامعة هونج كونج بالصين وجامعة ميدليكس بالمملكة المتحدة وجامعة أوسلو بالسويد، ولها العديد من المؤلفات والدراسات في مجال الترجمة، وذلك في تمام الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس الرابع من يناير 2024 بقاعة المؤتمرات بكلية الألسن. 
توقيع بروتوكولات وتنظيم زيارات علمية ميدانية وتكثيف التدريبات.. حصاد الجامعات الأهلية في 2023
شهدت المنظومة التعليمية في مصر طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث زاد عدد الجامعات المصرية؛ لاستيعاب العدد المُتزايد على التعليم الجامعي، وحظي ملف إنشاء الجامعات الأهلية بأولوية كبيرة للدولة المصرية، كما نال دعمًا غير مُسبوق من جانب القيادة السياسية؛ لتزويد الجامعات الأهلية بالمعامل وورش العمل التي تضم أحدث الوسائط التكنولوجية وتعتمد على أحدث النظم العالمية، فضلًا عن تقديم برامج دراسية بينية حديثة ومُتميزة؛ لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

الخشت يشارك فى اجتماع مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام أباد
شارك الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، في اجتماع مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الرئيس الباكستاني عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان والرئيس الأعلى للجامعة، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة إسلام آباد.

 

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