محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول بآداب عين شمس.. تعرف عليها

أصدرت كلية الآداب بجامعة عين شمس عددًا من التعليمات والمحظورات بشأن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024م ، وذلك تزامنًا مع انطلاق امتحانات منتصف العام فى أسبوعها الأول.

ولذلك حرص "صدى البلد" على رصد قائمة محظورات الامتحانات بكلية الآداب بجامعة عين شمس، كما يلى:



- لا يسمح للطالب بأداء الامتحان إلا بعد تقديم إثبات الشخصية بطاقة التعريف الجامعي، بطاقة الرقم القومي، جواز السفر للوافدين).



- يلتزم الطالب بالحضور إلى مقر لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة.



- لا يسمح للطالب بالدخول إلى لجان الامتحانات بعد مضي 20 دقيقة من بدء الامتحان، ولا يسمح بخروجه إلا بعد مرور نصف الوقت 45 دقيقة.



- يحظر بشكل قاطع دخول الطلاب لجان الامتحانات بأي كتب، أو مذكرات، أو أوراق تتصل بمادة الامتحان.



- يمنع منعا تاما دخول الطالب لجان الامتحانات بالهاتف المحمول و أية أجهزة اتصال ذكية أخرى.



- يحظر بشكل قاطع التدخين داخل جميع لجان الامتحانات.



- يلتزم الطالب بعدم العبث بورقة الإجابة أو قطع أجزاء منها وتسليمها بعد الانتهاء من

الإجابة في الوقت المخصص للملاحظين.



- سوف تحجب نتيجة الطالب في حال عدم سداد الرسوم الدراسية المقررة.



- على جميع الطلاب الالتزام بتوجيهات المراقبين والملاحظين والتعاون معهم للحفاظ على النظام داخل لجان الامتحانات.

وفى إطار المسئولية المجتمعية والاهتمام بتربية الأبناء وتنشئة طفل اجتماعي قادر على التفاعل والاندماج بسهولة مع أفراد المجتمع ، نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس ندوة بعنوان "المشكلات الأسرية بين الزوجين وتأثيرها علي الأبناء".

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة شمس ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، إعداد وتنظيم الدكتورة راندا كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

فى بداية الندوة رحّبت الدكتورة راندا كمال بالحضور وأوضحت فى كلمتها أن المشكلات الأسرية التى توجد بين الزوجين تؤثر بشكل سلبي على الاطفال والتى من الممكن أن تؤدي إلى اضطراب في السلوك وميول الطفل إلى العنف والعدوان او الإنسحاب والانطواء.. و قد تسبب المشاكل الأسرية و الخلافات المستمرة على درجة استيعاب الطفل مما قد يؤدي الى التأخر الدراسي.