عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ألسن عين شمس تستضيف مدير مركز الترجمة والدراسات الحضارية بجامعة مانشستر

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تستضيف كلية الألسن جامعة عين شمس، الدكتورة منى بيكر، مدير مركز الترجمة والدراسات الحضارية بجامعة مانشستر في إنجلترا ونائب رئيس الجمعية العالمية لدراسات الترجمة والثقافات المتعددةـ وأستاذ زائر في كل من جامعة هونج كونج بالصين وجامعة ميدليكس بالمملكة المتحدة وجامعة أوسلو بالسويد، ولها العديد من المؤلفات والدراسات في مجال الترجمة، وذلك في تمام الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس الرابع من يناير 2024 بقاعة المؤتمرات بكلية الألسن. 

 

txt

تنبيه بدفع المصروفات.. توجيهات من جامعة عين شمس لـ الطلاب قبل الامتحانات

txt

خبير: المنصات التعليمية ركيزة حديثة لإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل العالمي

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أحد أهم علماء اللسانيات في العصر الحديث.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الضيفة ستقوم بإلقاء محاضرة عامة حول موضوع: Paratexts: Theory and Methodology“، التي ستشمل محاور مهمة في مجال دراسات الترجمة تطبيقا على أنواع مختلفة للترجمات، موضحة أن المحاضرة تأتى في إطار حرص الكلية على استضافة أصحاب السيرة الذاتية رفيعة المستوى لصقل خبرات ومهارات طلاب الألسن غلى مختلف المراحل الدراسية سواء الليسانس أو الدراسات العليا، مشيرة إلى أن رفع مستوى الأبحاث العلمية وتدويلها تأتى على رأس أولويات الجامعة لضمان تواجد الجامعة في التصنيفات العالمية.

ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الدكتورة منى بكير صاحبة مدرسة علمية قريدةوثرية فيمجال دراسات الت جمة ولها العديد من المؤلفات والدراسات المهمة في هذا المجال منها: 
• الترجمة والصراع
• قراءات نقدية في دراسات الترجمة
• مفاهيم نقدية
• موسوعة روتلج لدراسات الترجمة
• الترجمة والسياق
• النص والتقنية
• المترجمون في ساحة الحرب: القصص والرواة
• أخلاقيات إعادة السرد
• إعادة تأطير الصراع في الترجمة
• قضايا في بحوث الترجمة وعلاقتها بالعمل المهني
• الذخيرة اللغوية في دراسات الترجمة: نظرة عامة، ومقترحات لدراسات مستقبلية
• مراجعة للطرق المستخدمة في صياغة المصطلحات الجديدة في العربية
• اللسانيات والدراسات الحضارية.

كما أسست الدكتورة منى بيكر دار نشر سان جيرومSt.Jerome ، كما أسست كذلك المجلة العالمية المترجمTheTranslator.

وكان قد نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس ندوة  بعنوان “ المشكلات الأسرية بين الزوجين وتأثيرها علي الأبناء”.

وذلك تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة شمس ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، إعداد وتنظيم الدكتورة راندا كمال  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

فى بداية الندوة رحبت الدكتورة راندا كمال بالسادة الحضور و أوضحت فى كلمتها أن المشكلات الأسرية التى توجد بين الزوجين تؤثر بشكل سلبي على الأطفال والتى من الممكن أن تؤدي إلى اضطراب في السلوك وميول الطفل إلى العنف والعدوان أو الانسحاب والانطواء، و قد تسبب المشاكل الأسرية و الخلافات المستمرة على درجة استيعاب الطفل مما قد يؤدي الى التأخر الدراسي.

حاضر بالورشة الدكتورة هيام عزام  استشاري الإرشاد الأسري بمركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث استهلت الندوة بتعريف السادة الحضور بالدعائم الاساسية التي يقام عليها الزواج وتبني عليها الأسرة مثل ( التواصل السليم - المشاركة بين الزوجين - المودة والرحمة ... ألخ ).

كلية الألسن جامعة عين شمس مركز الترجمة والدراسات الحضارية جامعة مانشستر مدير مركز الترجمة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

اعملوا فيديو وافضحوه | طلب عاجل من بسمة وهبة على الهواء

حالة واحدة للتجديد.. ما موعد صرف شهادات 25% في بنكي مصر والأهلي؟

مفاجأة فى اللحوم الحية.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس بالأسواق والمنافذ

موضوعات متعلقة

تحصيل معرفي شامل.. خبير يكشف دور المنصات التعليمية في تنمية مهارات الطلاب

خبير يكشف كيف تعزز المنصات الرقمية جودة التعليم

تعرف على شروط التقديم لمنح دراسة الماجستير والدكتوراة بالصين

تعرف على رابط أرقام جلوس امتحانات كلية الآداب جامعة عين شمس 2023-2024

ترشيحاتنا

المكتب الإعلامي في غزة يكشف جرائم مروعة للاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين

أسعار الكهرباء 2024.. انفوجراف يقدم 12 نصيحة لتقليل الفاتورة

بعد شهر رمضان.. حقيقة زواج مصطفى شعبان ومديرة أعمال عمرو دياب السابقة

بعد خلاف 3 سنوات.. التفاصيل الكاملة لـ صلح أصالة وأنغام

حاجة مُستفزة.. مهيب عبد الهادي يعلق على اختيارات فيتوريا للاعبي المنتخب

المعهد القومي للبحوث الفلكية: شهب الرباعيات ذروتها أمس.. ولا تسبب حرائق| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطبيعة تغضب.. لحظات مرعبة لتحطيم الأمواج سفينة فاخرة بهذه القارة.. فيديو

جلد أسود.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها بإطلالة مختلفة| شاهد

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

رفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها بالأبيض| شاهد

فيديو

مقطع فيديو للحظات انزلاق جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي

مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة داخل محطة قطار باليابان تحبس الأنفاس.. شاهد

شاهد.. رجل يهجم بوحشية على القاضية أثناء محاكمته في أمريكا لهذا السبب

إثيوبيا تسيطر على ميناء بربرة بـ الصومال.. الخارجية المصرية والجامعة العربية تتحركان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ