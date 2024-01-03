خبير: المنصات التعليمية ركيزة حديثة لإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل العالمي

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن مصر رائدة في مجال استخدام المنصات الرقمية التعليمية على الصعيدين الإفريقي والعربي، ورغم أن الدولة كانت قد بدأت في تبني تلك المنصات قبل انتشار جائحة كورونا، إلا أنها عززن جهودها في هذا السياق خلال فترة الجائحة لتحقيق التكامل بين التعليم الرقمي والتقليدي.

وأوضح أن هذه الجهود تجسدت في توفير مجموعة واسعة من المنصات الرقمية التعليمية التي استفاد منها الطلاب في جميع المراحل التعليمية، وقدمت تلك المنصات فيديوهات تعليمية شيقة، ونماذج استرشادية لمواضيع الامتحانات، بالإضافة إلى تمارين تدريبية مكثفة تغطي كافة المجالات الدراسية.

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن مصر تسير على الطريق الصحيح في تطوير التعليم، من خلال استخدام أحدث التقنيات والوسائل التعليمية، وتستمر مصر في تعزيز بنيتها التكنولوجية التعليمية، ما يجعل التعلم أكثر مرونة وفعالية.

وأبرز الخبير التربوي، بعضًا من أهم المنصات الرقمية التعليمية في مصر، وهي:

منصة البث المباشر:

تقدم دروسًا تعليمية مباشرة عبر الإنترنت، ويقدمها نخبة من المعلمين المتميزين.

منصة ذاكر:

تقدم محتوى تعليمي شامل لجميع المواد الدراسية، ويتميز محتوى هذه المنصة بكونه مكونًا من مقاطع فيديو واختبارات وأوراق عمل.

بنك المعرفة المصري:

مشروع ضخم يهدف إلى توفير المعرفة العلمية والثقافية للجميع، ويضم بنك المعرفة المصري ملايين الصفحات من النصوص والصور والفيديوهات، بالإضافة إلى آلاف المراجع والمصادر العلمية.

منصة التعليم الإلكتروني:

منصة تقدم محتوى تعليميًا إلكترونيًا، ويتميز محتوى هذه المنصة بكونه تفاعليًا ويسمح للطلاب بالمشاركة في المناقشات والحوارات.

قنوات تعليمية مثل مدرستنا 1و2:

وهي قنوات تعليمية تعرض دروسًا تعليمية للأطفال في مختلف المراحل الدراسية.

المكتبات الإليكترونية:

توفر الكتب والمراجع الإلكترونية للطلاب، مما يسهل عليهم الوصول إلى المعلومات والمصادر التعليمية.

وأشار شحاتة، إلى أن إطلاق منصة خاصة لأحدث البرامج البينية هو خطوة مهمة لتعزيز أهمية هذه البرامج الدراسية ورفع كفاءة الخريجين بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل، وينعكس بدوره علي جودة العملية التعليمية والبحثية بصورة مباشرة، حيث تتميز البرامج البينية بأنها تجمع بين أكثر من تخصص أكاديمي، مما يمنح الطلاب مهارات ومعرفة عريضة تغطي مجموعة واسعة من المجالات، وهذا يجعلهم أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل، حيث يبحث أصحاب العمل عن موظفين لديهم مهارات متعددة وقدرة على التكيف مع التغيير.

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن البرامج البينية تساهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية، حيث تدفع أعضاء هيئة التدريس إلى التفكير خارج الصندوق والتعاون مع بعضهم البعض لإنشاء برامج جديدة تلبي احتياجات الطلاب وسوق العمل.

ولفت الخبير التربوي، إلى أن إطلاق منصة خاصة لأحدث البرامج البينية له العديد من الفوائد، منها:

- توعية الطلاب وأولياء الأمور بأهمية البرامج البينية وفوائدها.

- توفير المعلومات اللازمة للطلاب للاختيار بين البرامج البينية المختلفة.

- مساعدة الطلاب على التعرف على أحدث البرامج البينية التي يتم إطلاقها.

ونوه أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، بأن نجاح إطلاق منصة خاصة لأحدث البرامج البينية، يتطلب اتخاذ الإجراءات التالية:

- توفير معلومات دقيقة وحديثة عن البرامج البينية.

- جعل المنصة سهلة الاستخدام وسهلة الوصول.

- التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور بشكل مستمر لتوضيح أهمية البرامج البينية وفوائدها.

وأكد الخبير التربوي، أن استخدام المنصات الرقمية التعليمية له العديد من الفوائد، منها:

- توفير فرص التعليم والوصول إلى المعرفة بشكل أكبر، حيث يمكن للطلاب التعلم من أي مكان في العالم.

- زيادة المرونة في العملية التعليمية، حيث يمكن للطلاب التعلم وفقًا لاحتياجاتهم وظروفهم الخاصة.

- تعزيز التفاعل بين الطلاب والهيئة التدريسية، حيث يمكن للطلاب التواصل مع أعضاء هيئة التدريس عن طريق الإنترنت.