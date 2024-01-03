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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تحصيل معرفي شامل.. خبير يكشف دور المنصات التعليمية في تنمية مهارات الطلاب

المنصات التعليمية
المنصات التعليمية

أكدت الدكتورة أمل شمس، الخبيرة التربوية، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن المنصات التعليمية تسهم بدور رئيسي في تطوير مهارات طلاب الجامعات، حيث تعزز هذه المنصات التعلم الذاتي وتنمية التفكير الإبداعي، وهو ما يمكن الطلاب من السيطرة على تعلمهم وإدارة وقتهم بشكل فعال.

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إشراك التكنولوجيا في التعليم الأساسي

وأوضحت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أنه في زمن التحول التكنولوجي، يظهر دور المنصات التعليمية كوسيلة حيوية لتطوير الطلاب وإعدادهم في المرحلة الجامعية وما بعدها، حيث تعد الركيزة الأساسية التي تمكن الطلاب تعزيز تحصيلهم المعرفي ليكونوا جاهزين للمستقبل.

تنمية التفكير الإبداعي

وأكدت الخبيرة التربوية، على دور التكنولوجيا في تنمية التفكير الإبداعي، موضحًا أن المنصات التعليمية توفر بيئة تحفز الطلاب على التفكير الإبداعي وتطوير أفكارهم، وتساهم في تطوير المهارات المعلوماتية لدى الطلاب، فالتكنولوجيا تسهم في نقل المعلومات بطريقة منظمة وفعالة، مما يعزز قدرة الطلاب على استيعاب وتحليل المحتوى التعليمي.

وأشارت الدكتورة أمل شمس، إلى أن المنصات التعليمية للتعليم الجامعي توفر العديد من المزايا، منها:

- إتاحة الوصول إلى المعلومات والموارد التعليمية من أي مكان في العالم.

- القدرة على التعلم وفقًا لاحتياجات الطالب وقدراته.

- توفير فرص التفاعل مع الطلاب الآخرين وأعضاء هيئة التدريس.

ولفتت الخبيرة التربوية، إلي أن هذه المزايا تساعد الطلاب على تطوير المهارات التالية:

- المهارات المعلوماتية، مثل البحث وتحليل المعلومات.

- مهارات التفكير الإبداعي، مثل حل المشكلات والابتكار.

- مهارات إدارة الوقت، مثل تنظيم المهام والالتزام بالمواعيد.

وأشارت إلى أن تحقيق الاستفادة القصوى من المنصات التعليمية للتعليم قبل الجامعي، يتطلب اتخاذ الإجراءات التالية:

- تطوير المناهج الدراسية لتتناسب مع استخدام المنصات التعليمية.

- تدريب المعلمين على استخدام المنصات التعليمية.

- توفير الدعم الفني للطلاب وأولياء الأمور.

كما اوضحت الدكتورة أمل شمس، مزايا أخرى للمنصات التعليمية للتعليم قبل الجامعي، مثل:

- تقليل التكاليف، حيث يمكن للطلاب الوصول إلى المعلومات والموارد التعليمية دون الحاجة إلى شراء الكتب أو الأدوات التعليمية الأخرى.

- الوصول إلى أحدث المعلومات والموارد التعليمية، حيث يمكن للمنصات التعليمية تحديث المحتوى التعليمي باستمرار.

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