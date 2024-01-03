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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على شروط التقديم لمنح دراسة الماجستير والدكتوراة بالصين

منح دراسة الماجستير
منح دراسة الماجستير والدكتوراه بالصين

أعلنت إدارة البعثات، عن منح تنافسية مقدمة للدولة من جمهورية الصين الشعبية للماجستير والدكتوراه طبقًا للبرنامج التنفيذي للعام الدراسي 2024 / 2025.

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وتأتي تخصصات المنح المقدمة في مجالات علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي وبناء شبكات والاتصالات والمعلومات والأمن السيبراني وعلوم الهندسة البحرية والميكانيكية الكهربية والهندسة الصناعية والعلاج الطبيعي ودراسة اللغة الصينية وآدابها، وهي التخصصات التي تخدم رؤية مصر 2030.

شروط التقدم

أما عن شروط التقدم للمنحة فيجب أن يكون المرشح مصري الجنسية ويعمل بإحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام، وألا يزيد السن عن 30 عام بالنسبة للماجستير، و33 عاما للدكتوراه عند تاريخ بدء الإعلان.

يتم تسليم المستندات المطلوبة في العنوان التالي: 7 شارع الدكتور إبراهيم أبو النجا ـ حي السفارات ـ وزارة التعليم العالي ـ الدور الرابع.

ويمكن الاطلاع على جميع شروط التقدم والمستندات المطلوبة، الضغط علي الرابط التالي:

https://www.campuschina.org/scholarships/index.html

ولا يتم الالتفات إلى الأوراق التي تقدم بالبريد الإلكتروني، علمًا بأن آخر موعد للتقديم نهاية شهر يناير 2024.

وكان قد أطلق المجلس الأعلى للجامعات مُسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2024/2025؛ بهدف تحفيز الجامعات المصرية على التحول إلى جامعات صديقة للبيئة، وتعزيز الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المُستدامة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية هذه المسابقة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، ووجود جامعات مصرية خضراء صديقة للبيئة، مُوضحا أهمية مشاركة جميع الجامعات المصرية في هذه المسابقة، وبذل أقصى الجهود للفوز بها، مما يُساهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وبناء بيئة أفضل للجميع.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024 تم إطلاقها 30 ديسمبر 2023 وسيستمر إرسال المعايير والبرنامج الزمني للجامعات خلال أسبوعين، وسيتم تقديم الجامعات لملفات المسابقة بعد مرور شهرين على استقبالهم المعايير والبرنامج الزمني، على أن يتم دراسة الملفات لمدة شهر، وتبدأ زيارات اللجان للجامعات خلال شهري أبريل ومايو 2024، ويتم إعلان نتائج المسابقة بعد مرور شهرين.

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