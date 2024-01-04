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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنبيه بدفع المصروفات.. توجيهات من جامعة عين شمس لـ الطلاب قبل الامتحانات

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

شددت كلية الطب جامعة عين شمس، على طلابها بضرورة الالتزام بحضور امتحانات منتصف العام في مواعيدها المحددة بالجداول المعلنة في الكلية، مؤكدة  ضرورة سير العملية التعليمية بانضباط.

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وأوضحت طب عين شمس، في منشور لها عبر صفحتها على “فيس بوك”، أنه لن يسمح للطلاب بحضور الامتحانات دون إحضار أصول إثبات الشخصية، مشيرةً إلى أنه لن يتم قبول أي أعذار لعدم وجود إثبات الشخصية مع الطلاب.

امتحانات منتصف العام 2024


ووجهت الكلية، الطلاب بضرورة الالتزام بالحضور وفقًا للتوزيع الذي تم الإعلان عنه في اللجان، مضيفة أنه لن يسمح بدخول الطلاب لجنة الامتحان في موعد آخر ولن يتم قبول أي عذر في هذا الشأن.

وشددت الكلية الطلاب، على ضرورة تسديد المصروفات الدراسية، قبل موعد بدء الامتحانات، مؤكدةً على أهمية تلك الخطوة لإضافة الطلاب إلى كشوفات الذين يحق لهم دخول الامتحانات خلال الترم الجاري من العام الدراسي 2023/ 2024.
وكان قد نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس ندوة  بعنوان “ المشكلات الأسرية بين الزوجين وتأثيرها علي الأبناء”، وذلك تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة شمس ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، إعداد وتنظيم  الدكتورة راندا كمال  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

فى بداية الندوة رحبت الدكتورة راندا كمال بالسادة الحضور و أوضحت فى كلمتها أن المشكلات الأسرية التى توجد بين الزوجين تؤثر بشكل سلبي على الأطفال والتى من الممكن أن تؤدي إلى اضطراب في السلوك وميول الطفل إلى العنف والعدوان أو الانسحاب والانطواء، و قد تسبب المشاكل الأسرية و الخلافات المستمرة على درجة استيعاب الطفل مما قد يؤدي الى التأخر الدراسي.

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